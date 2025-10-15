Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

अंता उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार का एलान जल्द, राजे के दर पर प्रभुलाल सैनी

Rajasthan politics : प्रभुलाल सैनी भी वसुंधरा के दर पर पहुंचे. टिकट के लिए समर्थन मांगा है तो उधर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रघुवीर सिंह कौशल के बेटे अरविंद कौशल ने अपने प्रधान पुत्र प्रखर कौशल के लिए टिकट मांगा

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Babulal Dhayal
Published: Oct 15, 2025, 04:48 PM IST | Updated: Oct 15, 2025, 04:48 PM IST

Trending Photos

Sikar Weather Update: नंवबर से पहले ही सीकर में बढ़ी सर्दी, तेजी से लुढ़क रहा है पारा!
6 Photos
Sikar News

Sikar Weather Update: नंवबर से पहले ही सीकर में बढ़ी सर्दी, तेजी से लुढ़क रहा है पारा!

अब पैसों की कमी से नहीं रुकेगी पढ़ाई, राजस्थान की नई छात्रवृत्ति योजना ने बदली छात्रों की किस्मत!
7 Photos
Rajasthan government scheme

अब पैसों की कमी से नहीं रुकेगी पढ़ाई, राजस्थान की नई छात्रवृत्ति योजना ने बदली छात्रों की किस्मत!

क्या आप जानते हैं राजस्थान का सबसे मंहगा शहर कौन सा है ?
6 Photos
Trending Quiz

क्या आप जानते हैं राजस्थान का सबसे मंहगा शहर कौन सा है ?

किस पहाड़ी पर रखा गया खाटू श्याम जी का कटा शीश, जहां से देखा उन्होंने महाभारत का युद्ध!
7 Photos
Khatu Shyam ji

किस पहाड़ी पर रखा गया खाटू श्याम जी का कटा शीश, जहां से देखा उन्होंने महाभारत का युद्ध!

अंता उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार का एलान जल्द, राजे के दर पर प्रभुलाल सैनी

Anta assembly by election : बीजेपी किसी भी वक्त अंता उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम का एलान कर सकती है, आज दिन भर भाजपा के राजनीतिक गलियारों में टिकट को लेकर सरगर्मियां देखी गईं सीएमआर से लेकर वसुंधरा राजे के आवास तक जमावड़ा लगा रहा. प्रभुलाल सैनी भी वसुंधरा के दर पर पहुंचे. टिकट के लिए समर्थन मांगा.

पूर्व मंत्री प्रभूलाल सैनी वसुंधरा राजे के आवास पर पहुंचे वसुंधरा राजे के साथ घंटे भर मंत्रणा की, जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में सैनी बोले, मैनें भी चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, मैं अंता से विधायक रह चुका हूं, वसुंधरा जी के साथ बैठक सकारात्मक रही है. मैंने उनका समर्थन मांगा है, पार्टी जिसे भी उम्मीदवार बनायेगी. हम सब मिलकर उसे जितायेंगे भाजपा एकजुट होकर अंता में चुनाव लड़ेगी.

गौरतलब है कि एक दौर में वसुंधरा राजे के बेहद करीबी प्रभूलाल सैनी ने पाला बदल लिया था और पिछले चुनाव के बाद उनकी नजदीकियां ओम बिरला से बताई जा रही हैं. बताया जाता है कि वसुंधरा राजे इससे नाराज थीं. आज प्रभूलाल सैनी ने राजे के साथ बैठक में तमाम गिले शिकवे दूर करने की कोशिश की.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बीजेपी को अंता में टिकट के लिए एकराय बनाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है. प्रभूलाल सैनी की वसुंधरा राजे से मुलाकात के तत्काल बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ वसुंधरा राजे से मिलने पहुंचे. घंटे भर उम्मीदवारों के नाम पर दोनों के बीच चर्चा हुई पर मदन राठौड़ वसुंधरा राजे से मिलने के बाद मीडिया से बिना बात किये निकल गये.

करीब दो बजे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने उम्मीदवार चयन के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग की प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, सीएम भजनलाल शर्मा. वसुंधरा राजे .प्रदेश प्रभारी राधामोहन अग्रवाल .पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सी पी जोशी .सतीश पूनियां वीसी से जुड़े कई नामों पर चर्चा हुई.

बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रघुवीर सिंह कौशल के बेटे अरविंद कौशल ने भाजपा कार्यालय में अपने प्रधान पुत्र प्रखर कौशल के लिए टिकट मांगा, कौशल बोलें कि सारी जनता हमारे साथ है, प्रखर को भाजपा का टिकट जीत की गारंटी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Baran News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news