अंता उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार का एलान जल्द, राजे के दर पर प्रभुलाल सैनी

Anta assembly by election : बीजेपी किसी भी वक्त अंता उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम का एलान कर सकती है, आज दिन भर भाजपा के राजनीतिक गलियारों में टिकट को लेकर सरगर्मियां देखी गईं सीएमआर से लेकर वसुंधरा राजे के आवास तक जमावड़ा लगा रहा. प्रभुलाल सैनी भी वसुंधरा के दर पर पहुंचे. टिकट के लिए समर्थन मांगा.

पूर्व मंत्री प्रभूलाल सैनी वसुंधरा राजे के आवास पर पहुंचे वसुंधरा राजे के साथ घंटे भर मंत्रणा की, जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में सैनी बोले, मैनें भी चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, मैं अंता से विधायक रह चुका हूं, वसुंधरा जी के साथ बैठक सकारात्मक रही है. मैंने उनका समर्थन मांगा है, पार्टी जिसे भी उम्मीदवार बनायेगी. हम सब मिलकर उसे जितायेंगे भाजपा एकजुट होकर अंता में चुनाव लड़ेगी.

गौरतलब है कि एक दौर में वसुंधरा राजे के बेहद करीबी प्रभूलाल सैनी ने पाला बदल लिया था और पिछले चुनाव के बाद उनकी नजदीकियां ओम बिरला से बताई जा रही हैं. बताया जाता है कि वसुंधरा राजे इससे नाराज थीं. आज प्रभूलाल सैनी ने राजे के साथ बैठक में तमाम गिले शिकवे दूर करने की कोशिश की.

बीजेपी को अंता में टिकट के लिए एकराय बनाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है. प्रभूलाल सैनी की वसुंधरा राजे से मुलाकात के तत्काल बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ वसुंधरा राजे से मिलने पहुंचे. घंटे भर उम्मीदवारों के नाम पर दोनों के बीच चर्चा हुई पर मदन राठौड़ वसुंधरा राजे से मिलने के बाद मीडिया से बिना बात किये निकल गये.

करीब दो बजे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने उम्मीदवार चयन के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग की प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, सीएम भजनलाल शर्मा. वसुंधरा राजे .प्रदेश प्रभारी राधामोहन अग्रवाल .पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सी पी जोशी .सतीश पूनियां वीसी से जुड़े कई नामों पर चर्चा हुई.

बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रघुवीर सिंह कौशल के बेटे अरविंद कौशल ने भाजपा कार्यालय में अपने प्रधान पुत्र प्रखर कौशल के लिए टिकट मांगा, कौशल बोलें कि सारी जनता हमारे साथ है, प्रखर को भाजपा का टिकट जीत की गारंटी है.