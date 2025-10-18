Zee Rajasthan
Anta By Poll Election: 'नरेश मीणा' और 'प्रमोद जैन भाया' को टक्कर देने के लिए आज नामांकन भरेंगे मोरपाल सुमन, अंता सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला

BJP Leader Morpal Suman: अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियाँ लगभग पूरी कर ली हैं. भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन 18 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे नामांकन दाखिल करेंगे. इससे पहले पोस्ट ऑफिस स्थित बालाजी की बगीची से एक विशाल रैली निकाली जाएगी, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Oct 18, 2025, 07:35 AM IST | Updated: Oct 18, 2025, 07:35 AM IST

Anta By Election: अंता (बारां) विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी अब अंतिम चरण में पहुंच गई है. भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन शनिवार, 18 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे. सुमन दोपहर 12:30 बजे नामांकन पत्र भरेंगे. इसके पूर्व एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा, जो पोस्ट ऑफिस स्थित बालाजी की बगीची से प्रारंभ होकर निर्वाचन कार्यालय तक पहुंचेगी. पार्टी के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में इस रैली में भाग लेंगे.

कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी पहले ही भर चुके हैं पर्चा
विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन 'भाया' एवं निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा पहले ही अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं. प्रमोद जैन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं, जबकि नरेश मीणा क्षेत्र में सक्रिय युवा चेहरा माने जाते हैं. दोनों प्रत्याशियों ने अपने-अपने समर्थकों के साथ नामांकन प्रक्रिया पूरी की थी.

चुनाव प्रचार में तेजी, मुकाबला होगा दिलचस्प
नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिनों में चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है. प्रमुख दलों के साथ-साथ निर्दलीय उम्मीदवार भी जनसंपर्क और प्रचार-प्रसार में जुट गए हैं. अंता सीट पर इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना है, जिससे चुनाव परिणाम और अधिक रोचक हो सकते हैं.

प्रशासन सतर्क, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम
चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद की गई है. रैली मार्ग और नामांकन स्थल पर पुलिस बल तैनात रहेगा.

