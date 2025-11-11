अंता उपचुनाव: बीजेपी वॉर रूम से वोटिंग पर कड़ी निगरानी, सुबह 5 बजे से एक्शन में आईटी सेल

Anta By-Election 2025: राजस्थान की अंता विधानसभा उपचुनाव में मतदान के दौरान बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से कड़ी निगरानी रखी जा रही है. मतदान के हर क्षण और पल-पल की अपडेट लेने के लिए बीजेपी कार्यालय में वॉर रूम स्थापित किया गया है, जो सुबह 5 बजे से ही पूरी तरह एक्शन में आ गया.

आईटी सेल की दोहरी मॉनिटरिंग

बीजेपी प्रदेश कार्यालय में स्थापित इस वॉर रूम से मतदान प्रक्रिया पर चौबीसों घंटे नज़र रखी जा रही है. बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अविनाश जोशी ने बताया कि सुबह 5 बजे से ही 'जागरण कॉल' के माध्यम से अंता विधानसभा के बीजेपी कार्यकर्ताओं को बूथों पर पहुंचने के लिए निर्देशित किया गया. इसके बाद, आईटी सेल लगातार मतदान प्रतिशत, कार्यकर्ताओं की शिकायतों के समाधान और अन्य आवश्यक कार्यों पर बारीकी से नज़र रख रही है. जोशी ने बताया कि मॉनिटरिंग दो तरीकों से की जा रही है. अगर बूथ से कोई शिकायत आती है, तो उसे कंट्रोल रूम और फिर तुरंत अंता में बैठी पार्टी की टीम को सूचित किया जाता है, ताकि त्वरित निदान हो सके.

कम मतदान पर कार्यकर्ता सक्रिय

बीजेपी प्रदेश कार्यालय मंत्री मुकेश पारीक ने बताया कि मतदान प्रतिशत पर पूरी नजर है. जहां भी मतदान की गति धीमी हो रही है, वहां पार्टी कार्यकर्ता घर-घर जाकर मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित करने का काम कर रहे हैं. किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए फ़ोन नंबर भी साझा किए गए हैं.स्थिति: फिलहाल मतदान शांतिपूर्ण हो रहा है. सुबह से इक्का-दुक्का शिकायतें आई थीं, जिनका तुरंत समाधान कर दिया गया है. पार्टी का मानना है कि पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार मतदान का प्रतिशत अधिक देखने को मिल रहा है.

