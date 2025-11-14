Anta Election : अंता में जीत को कांग्रेस मान रही अगले चुनाव का फैसला

Rajasthan Politics : अंता उपचुनाव के रिजल्ट से जहां पीसीसी ऑफिस में जश्न मनाया जा रहा है तो वहीं इस जीत को कांग्रेस अगले चुनाव का फैसला बता रही है.
Anta Election : अंता विधानसभा उपचुनाव के आए रिजल्ट ने बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि आखिर गलती कहां हो गयी. एक तरफ कांग्रेस जीत का जश्न मना रही है और कार्यकर्ताओं में खुशी है तो वहीं दूसरी तरफ अंदरखाने बीजेपी कार्यकर्ता अंता में मिली हार पर चिंतित हैं.
अंता उपचुनाव में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने 15594 वोट से जीत दर्ज की तो वहीं बीजेपी के प्रत्याशी मोरपाल सुमन और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच वोटों का अंतर सिर्फ महज कुछ अंकों का रहा है, जो किसी तरह से बीजेपी को दूसरे नंबर पर रख सका है.
अंता में मिली जीत पर अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि अंता उपचुनाव में कांग्रेस को विजय दिलाने के लिये मैं सबी मतदाताओं का ह्रदय से आभार करता हूं और नवनिर्वाचित विधायक प्रमोद जैन भाया को हार्दिक बधाई देता हूं.गहलोत ने लिखा की अंता की जीन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में आमजन का विश्वास एक बार फिर से मजबूत किया है.
आपको बता दें कि प्रमोद जैन भाया 2008 में इसी अंता से चुनाव जीते मंत्री बने, जब खुद मंत्री बनने पर जयपुर में व्यस्त हुए, तो पत्नी को राजनीति सक्रिय किया जनसेवा में लगाया. 2013 में बीजेपी के प्रभुलाल सैनी से चुनाव हारे. 2018 में उन्ही प्रभुलाल सैनी को हराकर विधानसभा पहुंचे. 2023 में चुनाव हारे. लेकिन उपचुनाव में उन्हे वापस मौका मिला.
अंता में जीत से गदगद गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रमोद जैन भाया को शुभकामनाएं दी और कहां की अगले चुनाव में इसका मोरिया बोलेगा. अंता की जीत ने अगले चुनाव का फैसला सुना दिया है. एक निर्दलीय ने बीजेपी को पीट दिया है.इससे बुरा क्या होगा. डोटासरा ने कहा कि भजनलाल सरकार फेल हो गयी है,