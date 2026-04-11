राजस्थान में ANTF की बड़ी कार्रवाई, 10 करोड़ की अवैध गांजा फसल नष्ट, 7 आरोपी गिरफ्तार

Rajasthan Drug Destroyed: राजस्थान पुलिस की ANTF ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए विभिन्न जिलों में एक साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 10 करोड़ रुपये की अवैध गांजा फसल को नष्ट किया.
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Rajasthan Drug Destroyed: राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य के विभिन्न जिलों में एक साथ अभियान चलाकर अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 10 करोड़ रुपये मूल्य की अवैध गांजा फसल को नष्ट किया. इस दौरान 5860 गांजा के पौधों को नष्ट किया गया और कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.
अभियान के तहत राजसमंद, बाड़मेर, कोटा, प्रतापगढ़ और जयपुर सहित कई जिलों में कुल 7 अलग-अलग कार्रवाईयों को अंजाम दिया गया. ANTF और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की संयुक्त टीम ने राजसमंद जिले में करीब 6 बीघा जमीन पर छिपाकर उगाई गई गांजा की अवैध खेती का खुलासा किया.
यहां से 12 किलो से अधिक तैयार गांजा बरामद किया गया, जबकि अनुमानित 2051 किलो गांजा तैयार होने की संभावना जताई गई है. जांच में सामने आया कि यह खेती बेहद सुनियोजित तरीके से पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र में छिपाकर की जा रही थी, ताकि ड्रोन और निगरानी से बचा जा सके.
मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जो वहीं से गांजा की सप्लाई कर रहा था. इसी क्रम में बाड़मेर जिले में अलग-अलग कार्रवाईयों में करीब 76 किलो और 7 किलो से अधिक डोडा-पोस्त बरामद किया गया. कोटा में भी 1.750 किलो गांजा और अन्य स्थानों से छोटे-छोटे पैकेट में नशीले पदार्थ जब्त किए गए.
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जयपुर में भी कार्रवाई करते हुए गांजा, डोडा-पोस्त पाउडर और नगदी बरामद की गई. इसके अलावा प्रतापगढ़ में गुजरात पुलिस के वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की गई. पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में नशे के नेटवर्क से जुड़े कई अहम खुलासे होने की संभावना है.
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