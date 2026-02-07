24 घंटे में ANTF का तांडव, ऑपरेशन शिकंजा के तहत 4 महीने में 103 कार्रवाई, ताबड़तोड़ एक्शन से मची खलबली

Jaipur Crime News: राजस्थान ANTF यानि एंटी नारकोटिक्स टास्क फ़ोर्स आईजी विकास कुमार ने बताया कि ADG दिनेश एम.एन. के सुपरविजिन में ANTF लगातार कार्रवाई कर रहा है.शुक्रवार को ANTF ने चार बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर नशे के तस्करों की कमर तोड़ दी. हर दिन एक कार्रवाई के औसत से ANTF गठन के चार महीने के अंदर ही एएनटीएफ ने 103 कार्रवाई कर डाली है.अब तक हुई कार्रवाई में 30 से ज्यादा बड़े ईनामी वांटेड तस्करों को दबोचा गया है. तो वहीं 70 से ज्यादा अलग अलग प्रकार की नशीले पदार्थों की खेंपे पकड़ कर नशे की जड़ पर प्रहार किया गया. नशे के कारोबार का गढ़ मारवाड़ क्षेत्र के जोधपुर, बाड़मेर, जालोर क्षेत्र से मादक द्रव्यों एवं सिंथेटिक नशे की लैब पकड़ी गईं है.

शुक्रवार को ANTF ने की ताबड़तोड़ चार कार्रवाई -

पहली कार्रवाई:

बाड़मेर जिले के सेड़वा थाना क्षेत्र में अवैध बिजली कनेक्शन के सहारे संचालित एक गुप्त एमडीएमए फैक्ट्री पर छापा मारा गया. यहां से करीब 178 किलोग्राम केमिकल व पाउडर, ड्रग्स बनाने का उपकरण और अन्य सामग्री बरामद की गई. समय रहते फैक्ट्री पकड़े जाने से सिंथेटिक ड्रग्स की बड़ी खेप बाजार में पहुंचने से पहले ही रोक दी गई.

दूसरी कार्रवाई:

‘ऑपरेशन गुरुग्राम’ के तहत 7 साल से फरार 25 हजार रुपये का इनामी तस्कर रुगराम उर्फ रघुवीर को गुजरात के वापी शहर से गिरफ्तार किया गया. आरोपी ट्रक परिवहन की आड़ में राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में ड्रग्स तस्करी कर रहा था.

तीसरी कार्रवाई:

जालोर जिले के सांचौर क्षेत्र में मुंबई से लाई जा रही एमडीएमए की नई खेप को एएनटीएफ ने पकड़ा. इस दौरान 64 ग्राम एमडीएमए, एक स्विफ्ट कार और मोटरसाइकिल जब्त कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. जांच में सामने आया कि एमडीएमए की कीमत प्रति किलो करोड़ों रुपये तक है.