एक दिन, तीन इनामी तस्कर गिरफ्तार, ढाई करोड़ का MD-स्मैक बरामद, ANTF का डबल ऑपरेशन सफल

Jaipur Crime News: राजस्थान एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने नशे के सौदागरों पर कसा शिकंजा. एक ही दिन में अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी कर तीन इनामी बड़े तस्करों को धर दबोचा. लंबे समय से ये तस्कर पुलिस को चकमा देकर प्रदेश सहित पड़ोसी राज्यों में मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे थे.

ऑपरेशन "सेवन हैवन्स" और "मदमगरा" में मिली बड़ी सफलता

एएनटीएफ की विशेष टीमों ने गोपनीय सूचना के आधार पर ऑपरेशन "सेवन हैवन्स" और "मदमगरा" चलाया. इस दौरान आरोपियों के पास से भारी मात्रा में स्मैक, मॉडर्न ड्रग्स (एमडी ड्रग्स) और अन्य नशीले पदार्थ बरामद हुए. तस्करों का नेटवर्क राजस्थान के साथ-साथ कई बाहरी राज्यों तक फैला हुआ था.

गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. पुलिस अब इनके अन्य साथियों और सप्लाई चेन की तलाश में जुटी है. एएनटीएफ की लगातार कार्रवाइयों से नशे के कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है.

गिरफ्तार तस्करों के नाम

सुरेश बिश्नोई (सांचौर से गिरफ्तार, 10 हजार इनामी)

रामस्वरूप बिश्नोई (गुजरात के सूरत से गिरफ्तार, 25 हजार इनामी)

महेश गिरी (जोधपुर से गिरफ्तार, 15 हजार इनामी)

सुरेश बिश्नोई: हीरा घिसाई से नाइजीरिया तक का सफर

सुरेश सिर्फ 10वीं पास है. पहले बेशकीमती हीरे की घिसाई करता था, लेकिन अमीरी-अय्याशी की लालच में नाइजीरिया तक संपर्क बना लिए. हवाला के जरिए पैसे लेकर ऑन-डिमांड स्मैक और MD हीरोइन मंगवाता था. तकनीकी निगरानी और परिवार के इनपुट से ANTF ने सांचौर में दबोचा.

रामस्वरूप बिश्नोई: मरा हुआ बताकर नेपाली लड़की से की शादी

पहले DJ साउंड का काम करता था. कोविड में धंधा चौपट हुआ तो तस्कर प्रवीण कुमार के संपर्क में आया. पुलिस से बचने के लिए परिवार से नाता तोड़ा, खुद को मरा बताकर सूरत में नेपाली लड़की से शादी कर ली. जैसे ही ससुराल वालों को बाड़मेर घुमाने लाया, ANTF को इनपुट मिला. ऑपरेशन "7 हैवन्स" के तहत सूरत से गिरफ्तार.

महेश गिरी: ट्रक ड्राइवर बनकर करता था ड्रग्स-शराब की तस्करी

शुरू में फर्नीचर का काम करता था. हरियाणा के चंदू जाट और उदयपुर के चिराग भाई से संबंध बनाकर अवैध शराब और ड्रग्स की सप्लाई शुरू की. एक फेरे में 30 हजार रुपये कमाने लगा. ट्रक ड्राइवर बनकर पुलिस को चकमा देता था. महिला मित्र से मिलने जोधपुर आया तो ऑपरेशन "मदमगरा" में कंटेनर सहित पकड़ा गया.

ऑपरेशन कोडनेम का मतलब

ऑपरेशन "7 हैवन्स" → आरोपी का नाम रामस्वरूप था और तस्करों के इरादे "सातवें आसमान" पर थे.

ऑपरेशन "मदमगरा" → महेश गिरी + मदिरा (शराब) के नाम पर कोड रखा गया.

ये युवा तस्कर राजस्थान के पांच शहरों से गुजरात तक नेटवर्क चला रहे थे. तीनों पर 50 हजार तक इनाम था. अब इनसे पूछताछ कर पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा."तीनों आरोपी फिलहाल जेल में हैं. ANTF की इन सतत कार्रवाइयों से नशे के कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है.

