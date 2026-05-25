/डेढ़ महीने बाद सुसाइड का सनसनीखेज खुलासा, PWD XEN की क्रूरता का वीडियो सामने, अनु के फोन में कैद थी मारपीट की दास्तां

Rajasthan Crime News: राजधानी जयपुर में PWD XEN पति की प्रताड़ना से परेशान होकर 36 वर्षीय पत्नी अनु ने सुसाइड कर लिया. पति को वीडियो कॉल कर चुन्नी से फंदा बनाकर लटक गई थी. मामला डेढ़ महीने पूराना सात अप्रेल का है. अब मृतका के भाई नीरज मीणा ने जयपुर के मुहाना थाने में मुक़दमा दर्ज करवाया है. मृतका के भाई नीरज ने बताया की दीदी के मोबाइल से घर का सीसीटीवी फुटेज मिला जिससे मारपीट करने का खुलासा हुआ.



भाई ने बताया की वीडियो में पति गुस्से में हाथ उठाता और एलईडी तोड़ते हुए दिख रहा है. उन्होंने बताया की XEN गौतम मीणा से उनकी 36 वर्षीय बहन अनु मीणा की शादी जुलाई 2015 में चौमूं के चीथवाड़ी निवासी गौतम मीणा से हुई थी. दोनों मुहाना के बालाजी विहार स्थित घर में रहते थे. शादी में 60 लाख रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन आरोप है कि इसके बाद भी गौतम दहेज की मांग को लेकर अनु को परेशान करता था. दोनों के दो बच्चे हैं.

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गौतम आए दिन शराब पीकर अनु और बच्चों से मारपीट करता था. बहन को दूसरी शादी करने की धमकी देता था. इस बारे में बहन ने बताया तो 2022 में गौतम को 20 लाख रुपए और दिए गए. जिससे कि वह अनु को परेशान न करे. नीरज ने बताया गौतम की पोस्टिंग टोंक जिले के निवाई में थी.



आरोप है ये भी है कि अक्टूबर 2025 में दीपावली पर वह परिवार के साथ अपने गांव गया था. वहां पर घर पर सफाई के बहाने नौकरानी को बुलाकर गलत काम करते समय अनु ने गौतम को पकड़ लिया था. इससे बौखलाकर उसने अनु को पीटा था. उस समय अनु बड़ी मुश्किल से जान बचाकर पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदारों के यहां गई. घरवालों को रोते हुए कॉल किया. हम लोगों ने चौमूं जाकर अनु को संभाला. उस समय गौतम ने आगे से ऐसी हरकत नहीं करने का आश्वासन दिया था.



नीरज ने आरोप लगाया कि गौतम की क्रूरता बढ़ने लगी थी. वह शराब पीकर आए दिन मेरी बहन से मारपीट करने लगा. 13 मार्च को बच्चों सहित अनु को कमरे में बंद कर गैस चूल्हे को चालू छोड़कर मकान लॉक करके चला गया. तब अनु ने परिचित को बुलाकर गेट खुलवाया था.



अनु के पीहर वालों ने करीब डेढ़ महीने बाद उसका मोबाइल चेक किया तो अनु के साथ मारपीट का वीडियो मिला, जो घर में लगे CCTV फुटेज का था, जिसमें गौतम अनु से जमकर मारपीट करने के साथ तोड़फोड़ कर दिखाई दे रहा था. पहले के CCTV फुटेजों को गौतम की ओर से डेली डिलीट करने का पता चला है. वहीं बच्चों का कहना है की पिता इसी तरह से हम लोगों के साथ भी मारपीट करते थे. वहीं माँ ने आरोपी को फाँसी की सजा की माँग की हे.

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