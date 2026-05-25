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डेढ़ महीने बाद सुसाइड का सनसनीखेज खुलासा, PWD XEN की क्रूरता का वीडियो सामने, अनु के फोन में कैद थी मारपीट की दास्तां

ANU Suicide Case: जयपुर में सुसाइड के डेढ़ महीने बाद एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. PWD XEN की 36 वर्षीय पत्नी अनु ने पति की क्रूर प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी. अब अनु के फोन से मिले घर के सीसीटीवी फुटेज में पति द्वारा मारपीट और क्रूरता की दास्तां सामने आ गई है.

Edited byAnsh RajReported byAshutosh Sharma
Published: May 25, 2026, 10:22 AM|Updated: May 25, 2026, 10:22 AM
डेढ़ महीने बाद सुसाइड का सनसनीखेज खुलासा, PWD XEN की क्रूरता का वीडियो सामने, अनु के फोन में कैद थी मारपीट की दास्तां
Image Credit: Ai Generated Image

Rajasthan Crime News: राजधानी जयपुर में PWD XEN पति की प्रताड़ना से परेशान होकर 36 वर्षीय पत्नी अनु ने सुसाइड कर लिया. पति को वीडियो कॉल कर चुन्नी से फंदा बनाकर लटक गई थी. मामला डेढ़ महीने पूराना सात अप्रेल का है. अब मृतका के भाई नीरज मीणा ने जयपुर के मुहाना थाने में मुक़दमा दर्ज करवाया है. मृतका के भाई नीरज ने बताया की दीदी के मोबाइल से घर का सीसीटीवी फुटेज मिला जिससे मारपीट करने का खुलासा हुआ.


भाई ने बताया की वीडियो में पति गुस्से में हाथ उठाता और एलईडी तोड़ते हुए दिख रहा है. उन्होंने बताया की XEN गौतम मीणा से उनकी 36 वर्षीय बहन अनु मीणा की शादी जुलाई 2015 में चौमूं के चीथवाड़ी निवासी गौतम मीणा से हुई थी. दोनों मुहाना के बालाजी विहार स्थित घर में रहते थे. शादी में 60 लाख रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन आरोप है कि इसके बाद भी गौतम दहेज की मांग को लेकर अनु को परेशान करता था. दोनों के दो बच्चे हैं.

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गौतम आए दिन शराब पीकर अनु और बच्चों से मारपीट करता था. बहन को दूसरी शादी करने की धमकी देता था. इस बारे में बहन ने बताया तो 2022 में गौतम को 20 लाख रुपए और दिए गए. जिससे कि वह अनु को परेशान न करे. नीरज ने बताया गौतम की पोस्टिंग टोंक जिले के निवाई में थी.


आरोप है ये भी है कि अक्टूबर 2025 में दीपावली पर वह परिवार के साथ अपने गांव गया था. वहां पर घर पर सफाई के बहाने नौकरानी को बुलाकर गलत काम करते समय अनु ने गौतम को पकड़ लिया था. इससे बौखलाकर उसने अनु को पीटा था. उस समय अनु बड़ी मुश्किल से जान बचाकर पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदारों के यहां गई. घरवालों को रोते हुए कॉल किया. हम लोगों ने चौमूं जाकर अनु को संभाला. उस समय गौतम ने आगे से ऐसी हरकत नहीं करने का आश्वासन दिया था.


नीरज ने आरोप लगाया कि गौतम की क्रूरता बढ़ने लगी थी. वह शराब पीकर आए दिन मेरी बहन से मारपीट करने लगा. 13 मार्च को बच्चों सहित अनु को कमरे में बंद कर गैस चूल्हे को चालू छोड़कर मकान लॉक करके चला गया. तब अनु ने परिचित को बुलाकर गेट खुलवाया था.


अनु के पीहर वालों ने करीब डेढ़ महीने बाद उसका मोबाइल चेक किया तो अनु के साथ मारपीट का वीडियो मिला, जो घर में लगे CCTV फुटेज का था, जिसमें गौतम अनु से जमकर मारपीट करने के साथ तोड़फोड़ कर दिखाई दे रहा था. पहले के CCTV फुटेजों को गौतम की ओर से डेली डिलीट करने का पता चला है. वहीं बच्चों का कहना है की पिता इसी तरह से हम लोगों के साथ भी मारपीट करते थे. वहीं माँ ने आरोपी को फाँसी की सजा की माँग की हे.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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