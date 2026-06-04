/अनु मीणा आत्महत्या केस में पुलिस का बड़ा एक्शन, पति गौतम मीणा को हिरासत में लेकर पूछताछ का काउंटडाउन शुरू

Anu Meena Suicide Case: जयपुर में चर्चित अनु मीणा आत्महत्या मामले की जांच में पुलिस ने अहम कदम उठाते हुए मृतका के पति गौतम मीणा को हिरासत में ले लिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसियां हर पहलू की बारीकी से पड़ताल कर रही हैं.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, जांच अधिकारी फिलहाल गौतम मीणा से लगातार पूछताछ कर रहे हैं और उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं. अधिकारियों का प्रयास है कि आत्महत्या के पीछे की परिस्थितियों और संभावित कारणों का स्पष्ट पता लगाया जा सके. इसके लिए परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और अन्य संबंधित लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है.

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जांच टीम घटनाक्रम से जुड़े सभी तथ्यों और सबूतों की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि मामले में प्राप्त साक्ष्यों और बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल गौतम मीणा से पूछताछ जारी है और जांच के बाद ही मामले को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी.



क्या था मामला?

राजधानी जयपुर में PWD XEN पति की प्रताड़ना से परेशान होकर 36 वर्षीय पत्नी अनु ने सुसाइड कर लिया. पति को वीडियो कॉल कर चुन्नी से फंदा बनाकर लटक गई थी. मामला डेढ़ महीने पूराना सात अप्रेल का है. अब मृतका के भाई नीरज मीणा ने जयपुर के मुहाना थाने में मुक़दमा दर्ज करवाया है. मृतका के भाई नीरज ने बताया की दीदी के मोबाइल से घर का सीसीटीवी फुटेज मिला जिससे मारपीट करने का खुलासा हुआ.

भाई ने बताया XEN गौतम मीणा से उनकी 36 वर्षीय बहन अनु मीणा की शादी जुलाई 2015 में चौमूं के चीथवाड़ी निवासी गौतम मीणा से हुई थी. दोनों मुहाना के बालाजी विहार स्थित घर में रहते थे. शादी में 60 लाख रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन आरोप है कि इसके बाद भी गौतम दहेज की मांग को लेकर अनु को परेशान करता था. दोनों के दो बच्चे हैं.



गौतम आए दिन शराब पीकर अनु और बच्चों से मारपीट करता था. बहन को दूसरी शादी करने की धमकी देता था. इस बारे में बहन ने बताया तो 2022 में गौतम को 20 लाख रुपए और दिए गए. जिससे कि वह अनु को परेशान न करे. नीरज ने बताया गौतम की पोस्टिंग टोंक जिले के निवाई में थी.

आरोप है ये भी है कि अक्टूबर 2025 में दीपावली पर वह परिवार के साथ अपने गांव गया था. वहां पर घर पर सफाई के बहाने नौकरानी को बुलाकर गलत काम करते समय अनु ने गौतम को पकड़ लिया था. इससे बौखलाकर उसने अनु को पीटा था. उस समय अनु बड़ी मुश्किल से जान बचाकर पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदारों के यहां गई. घरवालों को रोते हुए कॉल किया. हम लोगों ने चौमूं जाकर अनु को संभाला. उस समय गौतम ने आगे से ऐसी हरकत नहीं करने का आश्वासन दिया था.

नीरज ने आरोप लगाया कि गौतम की क्रूरता बढ़ने लगी थी. वह शराब पीकर आए दिन मेरी बहन से मारपीट करने लगा. 13 मार्च को बच्चों सहित अनु को कमरे में बंद कर गैस चूल्हे को चालू छोड़कर मकान लॉक करके चला गया. तब अनु ने परिचित को बुलाकर गेट खुलवाया था.



अनु के पीहर वालों ने करीब डेढ़ महीने बाद उसका मोबाइल चेक किया तो अनु के साथ मारपीट का वीडियो मिला, जो घर में लगे CCTV फुटेज का था, जिसमें गौतम अनु से जमकर मारपीट करने के साथ तोड़फोड़ कर दिखाई दे रहा था. पहले के CCTV फुटेजों को गौतम की ओर से डेली डिलीट करने का पता चला है. वहीं बच्चों का कहना है की पिता इसी तरह से हम लोगों के साथ भी मारपीट करते थे. वहीं माँ ने आरोपी को फाँसी की सजा की माँग की हे.

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