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अनु मीणा सुसाइड केस में पति की गिरफ्तारी की मांग तेज, परिवार पहुंचा राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम के आवास

Jaipur Anu Meena Death Case: जयपुर के अनु मीणा खुदखुशी मामले में आरोपित पति गौतम मीणा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज अनु मीणा का परिवार गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम के आवास पर पहुंचा.

Edited byAman SinghReported byAshutosh Sharma
Published: May 30, 2026, 05:13 PM|Updated: May 30, 2026, 05:13 PM
अनु मीणा सुसाइड केस में पति की गिरफ्तारी की मांग तेज, परिवार पहुंचा राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम के आवास
Image Credit: Anu Meena Death Case

Jaipur Anu Meena Death Case: राजस्थान के जयपुर में अनु मीणा खुदखुशी मामले में आरोपित पति गौतम मीणा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज अनु मीणा का परिवार गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम के आवास पर पहुंचा और गौतम मीणा की गिरफ्तारी को लेकर मांग रखी. इस दौरान मृतका अनु मीणा की मां, उसके बच्चे और भाई मौजूद रहे.

परिवार का कहना है कि 15 मई को केस दर्ज करवाया गया था, लेकिन अब तक गौतम मीणा की गिरफ्तारी नहीं हुई है और वो सोशल मीडिया पर वीडियो भी डाल रहा है. आपको बता दें खुदखुशी के इस मामले की जांच मानसरोवर एसीपी कर रहें है.

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अनु मीणा ने 7 अप्रैल को मुहाना थाना क्षेत्र में स्थित घर में खुदखुशी की थी. करीब एक माह बाद अनु के मोबाइल में कुछ ऐसे वीडियो मिले जो बेहद हैरान करने वाले थे. इन वीडियोज़ में अनु के साथ मारपीट, दुर्व्यवहार कैमरे में कैद हुआ था, जो उसके पति गौतम मीणा द्वारा किया जा रहा था.

हालांकि पति गौतम मीणा ने पिछले दिनों एक वीडियो जारी करके यह सफाई दी थी कि वह पुलिस जांच में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन उसका ससुराल पक्ष उसको ब्लैकमेल कर रहा है और उसके बच्चों को मैनिपुलेट किया जा रहा है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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