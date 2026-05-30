/अनु मीणा सुसाइड केस में पति की गिरफ्तारी की मांग तेज, परिवार पहुंचा राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम के आवास

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Jaipur Anu Meena Death Case: जयपुर के अनु मीणा खुदखुशी मामले में आरोपित पति गौतम मीणा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज अनु मीणा का परिवार गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम के आवास पर पहुंचा.
Jaipur Anu Meena Death Case: राजस्थान के जयपुर में अनु मीणा खुदखुशी मामले में आरोपित पति गौतम मीणा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज अनु मीणा का परिवार गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम के आवास पर पहुंचा और गौतम मीणा की गिरफ्तारी को लेकर मांग रखी. इस दौरान मृतका अनु मीणा की मां, उसके बच्चे और भाई मौजूद रहे.
परिवार का कहना है कि 15 मई को केस दर्ज करवाया गया था, लेकिन अब तक गौतम मीणा की गिरफ्तारी नहीं हुई है और वो सोशल मीडिया पर वीडियो भी डाल रहा है. आपको बता दें खुदखुशी के इस मामले की जांच मानसरोवर एसीपी कर रहें है.
अनु मीणा ने 7 अप्रैल को मुहाना थाना क्षेत्र में स्थित घर में खुदखुशी की थी. करीब एक माह बाद अनु के मोबाइल में कुछ ऐसे वीडियो मिले जो बेहद हैरान करने वाले थे. इन वीडियोज़ में अनु के साथ मारपीट, दुर्व्यवहार कैमरे में कैद हुआ था, जो उसके पति गौतम मीणा द्वारा किया जा रहा था.
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हालांकि पति गौतम मीणा ने पिछले दिनों एक वीडियो जारी करके यह सफाई दी थी कि वह पुलिस जांच में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन उसका ससुराल पक्ष उसको ब्लैकमेल कर रहा है और उसके बच्चों को मैनिपुलेट किया जा रहा है.
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