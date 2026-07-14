/राजस्थान में उद्योग लगाने का बड़ा मौका, 15 जुलाई से शुरू होगी रीको प्रत्यक्ष आवंटन योजना, 31 जुलाई को ई-लॉटरी

Rajasthan Industrial Development Scheme: रीको प्रत्यक्ष आवंटन योजना का 12वां चरण 15 जुलाई से प्रदेश के 100 से अधिक औद्योगिक क्षेत्रों में 5,000 से अधिक औद्योगिक और लॉजिस्टिक भूखण्ड उपलब्ध कराएं जाएंगे. राज्य सरकार उद्यमिता को बढ़ावा देने, स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने और राजस्थान को एक अग्रणी औद्योगिक राज्य के रूप में स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं. रीको द्वारा संचालित प्रत्यक्ष आवंटन योजना को सरल, पारदर्शी और त्वरित बनाया गया है.

सरकार के साथ MOU निष्पादित करने वाले उद्यमियों को मिलेगा योजना का लाभ

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राइजिंग राजस्थान इनवेस्टमेंट समिट के अंतर्गत राज्य सरकार के साथ एमओयू निष्पादित करने वाले उद्यमियों को योजना का लाभ दिया जा रहा है, जिन निवेशकों ने अभी तक एमओयू नहीं किया है, वे भी आवेदन और ईएमडी जमा कराने की अंतिम तिथि तक एमओयू कर प्रत्यक्ष आवंटन योजना के 12वें चरण में भाग ले सकते हैं. 12वें चरण में रीको द्वारा प्रदेश के 100 से अधिक औद्योगिक क्षेत्रों में 5,000 से अधिक औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक भूखण्ड निवेशकों के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं. इस चरण में नवीन औद्योगिक क्षेत्र आईजीपी बोरानाडा विस्तार में 14 औद्योगिक भूखण्ड भी आवंटन हेतु जोड़े गए हैं.

प्रत्यक्ष आवंटन योजना का 12वां चरण 15 जुलाई से ई-लॉटरी का आयोजन 31 जुलाई 2026 को होगा. प्रदेश के 100 से अधिक औद्योगिक क्षेत्रों में 5,000 से अधिक औद्योगिक और लॉजिस्टिक भूखण्ड उपलब्ध कराएं जाएंगे. राइजिंग राजस्थान इनवेस्टमेंट समिट के अंतर्गत राज्य सरकार के साथ एमओयू निष्पादित करने वाले उद्यमियों को योजना का लाभ दिया जा रहा. उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की मंशा है कि प्रदेश में ऐसा औद्योगिक वातावरण विकसित किया जाए, जहां आधुनिक आधारभूत अवसंरचना, निवेश-अनुकूल नीतियों और पारदर्शी प्रक्रियाओं के बल पर उद्योग स्थापित और विकसित हो सकें.

इन भूखण्डों का सीधे होगा आवंटन

प्रत्यक्ष आवंटन योजना में जिन भूखण्डों के लिए केवल एक आवेदन प्राप्त होगा, उनका सीधे आवंटन होगा. जबकि एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में पूरी पारदर्शिता के साथ ई-लॉटरी प्रणाली के माध्यम से भूखण्डों का आवंटन किया जाएगा. निवेशकों की बढ़ती रुचि को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्यक्ष आवंटन योजना की अवधि 31 दिसंबर 2026 तक की गई है. रीको प्रबंध निदेशक सुरेश कुमार ओला ने बताया कि उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की मंशा है कि प्रदेश में ऐसा औद्योगिक वातावरण विकसित किया जाए, जहां आधुनिक आधारभूत अवसंरचना, निवेश-अनुकूल नीतियों और पारदर्शी प्रक्रियाओं के बल पर उद्योग स्थापित और विकसित हो सकें.

आवंटन योजना के अब तक 11 चरण सफल

प्रत्यक्ष आवंटन योजना के अब तक 11 चरण सफल हो चुके हैं. इन चरणों में 1,844 औद्योगिक भूखण्डों का आवंटन किया जा चुका है, जिनके माध्यम से प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश और 37,000 से अधिक युवाओं के लिए रोजगार सृजन का मार्ग बना है. इसके अतिरिक्त 466 भूखण्डों का आवंटन वर्तमान में प्रक्रियाधीन है, जिनसे 2,100 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की संभावना है.

