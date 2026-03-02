जयपुर के अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में स्टाफ की कमी, चयन के 8 महीने बाद भी नहीं मिले नियुक्ति के आदेश

Jaipur School Recruitment 2026: जयपुर जिले में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में चयनित कार्मिकों को 8 माह बाद भी नियुक्ति नहीं मिल पाने से शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है. चयन परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले करीब 2 हजार अभ्यर्थी अब तक पदस्थापन आदेश का इंतजार कर रहे हैं.
Jaipur School Recruitment 2026: राजस्थान के जयपुर जिले में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में चयनित कार्मिकों को 8 माह बाद भी नियुक्ति नहीं मिल पाने से शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है. चयन परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले करीब 2 हजार अभ्यर्थी अब तक पदस्थापन आदेश का इंतजार कर रहे हैं. इनमें पीटीआई, कम्प्यूटर अनुदेशक, प्रयोगशाला सहायक, लाइब्रेरियन तथा तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल-2 (हिंदी एवं सामाजिक विज्ञान) शामिल हैं.
गौरतलब है कि 25 अगस्त 2024 को आयोजित चयन परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों से 29 जून तक ऑनलाइन विकल्प मांगे गए थे. प्रथम चरण में जिला आवंटन प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद इन गैर-शैक्षणिक और शारीरिक शिक्षकों को नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए.
विभाग द्वारा 1 जुलाई 2025 को तृतीय श्रेणी शिक्षक, वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता एवं प्रधानाचार्य सहित 11,576 पदों पर नियुक्तियां दे दी गईं, लेकिन शारीरिक शिक्षक एवं अन्य गैर-शैक्षणिक पदों पर चयनित अभ्यर्थी अब भी प्रतीक्षा में हैं. अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबे समय से इन पदों की अनदेखी की जा रही है, जिससे उनकी सेवा नियुक्ति अटकी हुई है.
इधर स्कूलों में शिक्षकों और सहायक स्टाफ की कमी से पठन-पाठन एवं सह-शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं. विशेष रूप से पीटीआई और कम्प्यूटर अनुदेशकों की अनुपस्थिति से विद्यार्थियों की शारीरिक शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है.
राज्य में नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ होना है. ऐसे में अभ्यर्थियों ने मांग की है कि नए सत्र से पूर्व ही पदस्थापन आदेश जारी किए जाएं, ताकि विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके और विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो.
