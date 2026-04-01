April Fool Day 2026: अप्रैल फूल पर राजस्थानी स्टाइल में अपनों को पहराएं टोपी, टांग खिंचाई कर हंसे और हंसाएं

April Fool Day 2026: आज 1 अप्रैल है, यानी अप्रैल फूल का दिन... राजस्थान में इस दिन की मस्ती कुछ और ही ढंग की होती है. यहां लोग सिर्फ बेवकूफ नहीं बनाते, बल्कि पूरे राजस्थानी अंदाज में टांग खिंचाई करते हैं. दोस्त-यार, परिवार और पड़ोसी सब एक-दूसरे को "अप्रैल फूल" बनाने में जुटे रहते हैं.



राजस्थानी स्टाइल में अप्रैल फूल बनाने का अपना अलग स्वाद है. सुबह-सुबह कई लोग अपने अपनों को फोन करके बोलते हैं – “अरे भाई, तेरी गाय का बछड़ा कल रात को भाग गया था, अभी तक नहीं मिला!” या “तेरी बीवी ने कहा है कि आज तू बाजार से 5 किलो गुलाबजामुन और 2 किलो रबड़ी ले आना, मेहमान आ रहे हैं!” जब शिकार फंस जाता है और दौड़-धूप शुरू कर देता है, तो पीछे से जोर से चिल्लाते हैं – “अप्रैल फूल रे बाबा!” फिर सब हंसते-हंसते लोट-पोट हो जाते हैं.



सुबह की फेक कॉल

सुबह-सुबह फोन करके बोलो:

“अरे भाई/बहन, तेरी गाय/भैंस कल रात को बछड़े को लेकर भाग गई है! अभी तक नहीं लौटी. जल्दी आ जा!”

जब वो घबराकर पूछे तो आखिर में बोल दो – “अप्रैल फूल रे बाबा!

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शादी का झूठा मैसेज

आप उसे फोन करके ये भी कह सकते हैं कि मेरी शादी पक्की हो गई है. शाम को थोड़ा समय निकाल कर आ जाना, कपड़े और शादी की शॉपिंग करने साथ चलना.

आखिर में बोल दो – “अप्रैल फूल रे बाबा!”

नमक वाली चाय ट्रिक

चाय में चीनी की जगह नमक डालकर पेश करो और गंभीरता से बोलो:

“आज नई रेसिपी ट्राई की है, जयपुर का स्पेशल मसालेदार चाय है.”

जब वो मुंह बनाए तो “अप्रैल फूल!” कहकर हंसो.

लॉटरी वाला प्रैंक

“तेरी लॉटरी लग गई! 25 लाख का इनाम आया है. अभी बैंक से फोन आया था.”

जब वो खुशी से उछलने लगे तो “अप्रैल फूल रे!” बोल दो.



दोस्तों के लिए मजेदार प्रैंक...

फेक पुलिस कॉल

“अरे, तेरी बाइक पुलिस ने पकड़ ली है. तूने कहीं गलत पार्किंग कर दी थी. अभी थाने आ जा!”

जब वो घबरा जाए तो “अप्रैल फूल यार!” कहकर हंसो.



फेक जॉब ऑफर

“तेरी जॉब लग गई! आज शाम 5 बजे जॉइनिंग है. HR का फोन आया था.”

बाद में “अप्रैल फूल” बोलकर मजाक उड़ाओ.



स्कूल/ऑफिस बंद वाला प्रैंक

“आज स्कूल/ऑफिस बंद है. प्रधानाचार्य/बॉस का मैसेज आया है.”

जब वो तैयार न हो तो “अप्रैल फूल!” कह दो.



राजस्थानी टच वाले प्रैंक...

“तेरे खेत में आज रात पानी छोड़ा है, जल्दी जा के देख!”

“तेरी सास/ससुर जी आ रहे हैं, घर साफ कर ले!”

“आज तेरी पुरानी पगड़ी मिल गई है, ले आऊं?”



तो आज अपने अपनों को राजस्थानी अंदाज में टोपी पहराओ, टांग खिंचाई करो, हंसो और हंसाओ. याद रखो – मजाक तब तक अच्छा है, जब तक सबके चेहरे पर मुस्कान हो!

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