भिवाड़ी से जयपुर तक खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI, दिल्ली-नोएडा जैसे हालात के आसार

Jaipur News: मरुधरा की फिजा में एक बार फिर से जहर घुल गया है. 8 शहरों में प्रदूषण खराब स्तर तक पहुंच गया है. ऐसे में आने वाले दिनों में राजस्थान में भी दिल्ली नोएडा जैसी स्थिति बन सकती है. इसलिए प्रदूषण पर नियंत्रण करना बेहद जरूरी है. क्योंकि यदि ऐसी स्थिति रही तो आने वाले दिनों में हालात और भी बिगड़ सकते हैं.

दिल्ली और नोएडा के बाद अब राजस्थान में भी प्रदूषण स्तर खराब हो रहा है. एक बार फिर से मरुधरा की फिजाओं में जहर घुलने लगा है. यदि इस पर अभी नियंत्रण नहीं किया, तो हालात दिल्ली और नोएडा जैसे हो सकते हैं. राजस्थान में सबसे ज्यादा भिवाड़ी में एक्यूआई रेड जोन के नजदीक है. वहीं हनुमानगढ़, बीकानरे, सवाई माधोपुर, सीकर जैसे शहरों में हालत खराब है.

भिवाड़ी में 280 AQI, बीकानेर में 210 AQI, चुरू में 219 AQI, हनुमानगढ़ में 236, सवाई माधोपुर में 207 AQI, सीकर में 244 AQI, टोंक में 222 AQI, जयपुर मानसरोवर में 248 तक AQI पहुंच चुका है.

क्या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मॉनिटरिंग फेल

प्रदूषण बढ़ने के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निकाय क्षेत्रों में पानी के छिड़काव के लिए आदेश देता है, लेकिन पर्याप्त छिड़काव नहीं होने के कारण इस तरह के हालात बने हुए हैं. यदि इस वक्त औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्रियों पर लगाम नहीं लगाया गया, तो आने वाले दिनों में और मुसीबत पैदा हो सकती है. ऐसे में सवाल ये उठ रहे है कि क्या प्रदूषण पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नियंत्रण नहीं है. बोर्ड की मॉनिटरिंग सवालों के घेरे में है.