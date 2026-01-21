Aravali News: अरावली का रक्षा कवच बना सुप्रीम कोर्ट, राजस्थान सरकार को आदेश कहा- सुनिश्चित करें कि ना हो पाए गैरकानूनी माइनिंग

Aravali News: दिल्ली-एनसीआर और राजस्थान-हरियाणा क्षेत्र में फैली अरावली पर्वतमाला की सीमा और परिभाषा को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मसले पर फिर से गहन विचार करने का फैसला किया है और एक नई विशेषज्ञ समिति गठित करने की तैयारी की है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह समिति पूरी तरह अदालत की निगरानी में काम करेगी. अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों—केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार, एमिकस क्यूरी और अन्य याचिकाकर्ताओं—से कहा है कि वे पर्यावरण, वन और भूगोल के क्षेत्र के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के नाम सुझाएं. कोर्ट ने निर्देश दिया कि ये नाम जल्द से जल्द प्रस्तुत किए जाएं ताकि समिति का गठन किया जा सके. अदालत का मानना है कि अरावली की सही सीमांकन और संरक्षण के लिए वैज्ञानिक और तथ्य-आधारित दृष्टिकोण जरूरी है.

एमिकस क्यूरी को विस्तृत नोट पेश करने का निर्देश

कोर्ट ने एमिकस क्यूरी से अपील की है कि वे अरावली विवाद से जुड़े सभी प्रमुख मुद्दों पर एक विस्तृत नोट तैयार कर कोर्ट के सामने रखें. इस नोट में परिभाषा, सीमांकन, खनन प्रभाव, पर्यावरणीय क्षति और संरक्षण के उपायों जैसे सभी पहलुओं को शामिल करने को कहा गया है. कोर्ट चाहता है कि इन बिंदुओं पर सुनवाई के दौरान स्पष्टता बनी रहे.

गैरकानूनी खनन पर सख्ती का निर्देशराजस्थान के कुछ किसानों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन ने कोर्ट को बताया कि कई इलाकों में अभी भी अवैध खनन जारी है, जिससे अरावली की पारिस्थितिकी को गंभीर खतरा है. कोर्ट ने राजस्थान सरकार से कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि वह तुरंत प्रभावी कदम उठाए और सुनिश्चित करे कि कोई भी गैरकानूनी खनन गतिविधि न हो. अदालत ने राज्य सरकार को चेतावनी दी कि इस मामले में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.



पिछली सुनवाई का संदर्भ

29 दिसंबर 2025 को हुई पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 के अपने ही फैसले पर अमल रोक दिया था. उस फैसले में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समिति की सिफारिश को स्वीकार किया गया था, जिसमें अरावली की पहाड़ियों को 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली संरचनाओं तक सीमित करने की बात कही गई थी. अब कोर्ट इस सिफारिश पर फिर से विचार करने के लिए नई समिति बनाने जा रहा है.

