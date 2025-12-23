अरावली और महाराणा प्रताप का था मां-बेटे सा रिश्ता, भील प्यार से कहते थे कीका

Rajasthan History : जब अकबर (Akbar) की विशाल सेना के सामने महाराणा प्रताप (Maharana Pratap) ने झुकने से मना कर दिया था. तब यहीं महाराणा प्रताप ने अरावली (Aravali hills )की गुफाओं और जंगलों में संघर्ष, त्याग और वीरता की मिसाल कायम की थी.
Aravali Hills History : अरावली सिर्फ पर्वतमाला नहीं है, ये राजस्थान के गौरव का प्रतीक है. राजस्थान की शान महाराणा प्रताप अरावली की दुर्गम पहाड़ियों में एक लंबे वक्त तक रहे थे. अरावली के साथ महाराणा प्रताप का एक महाराज और पहाड़ जैसा नहीं बल्कि एक बेटे और मां जैसा रिश्ता था.
घास की रोटी
हल्दीघाटी के युद्ध के बाद जब मुगलों ने मेवाड़ का किला कब्जा लिया, तब महाराणा प्रताप और उनका परिवार कुछ वफादार सैनिकों के साथ अरावली की गुफाओं में आ गये. जहां कंद मूल खाकर आगे की रणनीति प्रताप बना रहे थे. कहा जाता है कि जब एक बार उनके बच्चों के हाथ से जंगली बिल्ली घास की रोटी छीन कर ले गयी तो बच्चों की चीख सुनकर महाराणा प्रताप का भी दिल भर आया लेकिन उन्होनें अपना संकल्प नहीं तोड़ा और मुगलों के आगे नहीं झुके. महाराणा ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मेवाड़ आजाद नहीं होगा तब तक वो ना तो थाली में खाना खाएंगे और ना ही कोमल बिस्तर पर सोएंगे. अरावली की पथरीली जमीन ही महाराणा प्रताप का बिस्तर और पेड़ के पत्ते उनकी थालियां बन चुकी थी.
अरावली के असली रहवासी भील
महाराणा प्रताप ने अरावली के असली रहवासी यानि की भील जनजाति के साथ मिलकर छापामार युद्ध से मुगलों की नाक में दम कर दिया था. अरावली की भील जनजाति महाराणा प्रताप के साथ मुगलों पर अचानक पहाड़ियों से हमला करते और फिर घने जंगलों में गायब हो जाया करते थे. महाराणा प्रताप अरावली की पहाड़ियों पर बिल्कुल भीलों जैसा ही जीवन जी रहे थे. भील जनजाति के लोग उन्हे प्यार से कीका पुकारते थे.
चावंड बनी महाराणा प्रताप की नई राजधानी
महाराणा प्रताप ने चावंड को जो अरावली के भीतर घने जंगलों के बीच था को अपनी नई राजधानी बना लिया था. यहां प्रताप अपनी सेना को पुनर्गठित कर रहे थे और फिर ज्यादातर किलों को वापस जीत चुके थे.
कुल मिलाकर ये कहें की अरावली का हर पत्थर महाराणा प्रताप की वीरता की गाथा का गवाह रहा है, तो ये कहना गलत नहीं होगा.
