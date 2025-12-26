Aravalli News: अरावली को लेकर केंद्र सरकार के फैसले के बाद भी कांग्रेस क्यों कर रही पैदल मार्च?

Aravalli News: अरावली पर्वतमाला को लेकर देशभर में चल रही बहस अब राजनीतिक रंग ले चुकी है. केंद्र सरकार ने हाल ही में आदेश जारी कर पूरे अरावली क्षेत्र में नए खनन पट्टों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. साथ ही अतिरिक्त इको सेंसिटिव जोन चिन्हित करने और विज्ञान आधारित सस्टेनेबल माइनिंग प्लान तैयार करने का ऐलान किया है. बीजेपी इसे ऐतिहासिक फैसला बता रही है, लेकिन कांग्रेस इसे भ्रम फैलाने वाला करार दे रही है और आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर चुकी है.

केंद्र का फैसला, खनन पर रोक, लेकिन कांग्रेस नाराज क्यों?

केंद्र सरकार का कहना है कि यह आदेश अरावली की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम है. नए खनन लीज नहीं दिए जाएंगे और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता मिलेगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे सराहा और कांग्रेस पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक अवैध खनन माफिया को संरक्षण दिया और अब झूठ फैलाकर जनता को गुमराह कर रही है. सीएम ने कांग्रेस से आत्ममंथन करने और नकारात्मक राजनीति छोड़ने की अपील की.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कांग्रेस का पलटवार, असली मुद्दा पहाड़ियों को बाहर करना

कांग्रेस ने सीएम के बयान को खारिज करते हुए कहा कि अवैध खनन की हालिया कार्रवाइयां मौजूदा सरकार के राज में हुई हैं. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया. उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही अरावली में खनन पर रोक लगा चुका है, लेकिन नई परिभाषा से कई पहाड़ियां अरावली की श्रेणी से बाहर हो जाएंगी. असली लड़ाई इन्हीं पहाड़ियों को बचाने की है, जिन पर खनन का खतरा मंडरा रहा है. कांग्रेस का दावा है कि केंद्र का आदेश पुरानी बातों को दोहराने वाला है और वास्तविक समस्या का समाधान नहीं करता.

कांग्रेस का आंदोलन जारी, पैदल मार्च और प्रदर्शन

केंद्र के फैसले के बावजूद कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नहीं है. 26 दिसंबर को जयपुर में एनएसयूआई पैदल मार्च निकालेगी, जिसमें सचिन पायलट शामिल होंगे. 27 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर पैदल मार्च होगा. 28 दिसंबर को ब्लॉक स्तर पर जन जागरण और 30-31 दिसंबर को मंडल व नगर कांग्रेस कमेटियां गांव-ढाणी में विरोध प्रदर्शन करेंगी. कांग्रेस का कहना है कि अरावली की रक्षा जनता का मुद्दा है और वे इसे छोड़ेंगे नहीं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!





ये भी पढ़ें-