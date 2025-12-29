Aravalli Hills: Aravali News: सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला की नई परिभाषा (100 मीटर ऊंचाई मानदंड) पर फिलहाल रोक लगा दी है. पिछला आदेश (20 नवंबर 2025) लागू नहीं होगा. मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अगुवाई वाली बेंच ने एक नई समिति गठित करने का निर्देश दिया, जो अरावली की सही परिभाषा तय करेगी.

कोर्ट का स्वत संज्ञान

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अरावली पहाड़ियों की परिभाषा में बदलाव पर ध्यान दिया. 20 नवंबर 2025 को कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय की समिति की सिफारिशों को मंजूर किया था. पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने उम्मीद जताई है कि आज का फैसला पहाड़ियों के संरक्षण को मजबूत करेगा और हानिकारक खनन को रोकेगा.

नई परिभाषा से बढ़ी मुश्किलें

विवाद की वजह केंद्र की नई परिभाषा है, जो अरावली को 100 मीटर ऊंचाई तक सीमित करती है. इससे 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले इलाके पहाड़ी श्रेणी से बाहर हो गए, जिससे बड़े स्तर पर खनन की छूट मिल गई. पर्यावरणविदों का कहना है कि इससे पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ेगा और स्थानीय समुदाय प्रभावित होंगे. हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैली अरावली पर खनन रोकने की मांग तेज हो गई है.

अरावली का ऐतिहासिक महत्व

अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो करीब दो अरब साल पुरानी मानी जाती है. दिल्ली से गुजरात तक 650 किमी से ज्यादा फैली यह श्रृंखला उत्तर-पश्चिम भारत की पारिस्थितिक ढाल है. थार रेगिस्तान को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है और चंबल, साबरमती, लूनी जैसी नदियों को पोषित करती है. खनन से जल संकट और मरुस्थलीकरण का खतरा बढ़ रहा है.

आज की सुनवाई से खनन पर रोक लगने की उम्मीद है, जो अरावली के भविष्य को तय करेगी. पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि कोर्ट का फैसला संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है.

