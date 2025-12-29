Aravali News: 15 जिलों में फैली अरावली पर आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्या होगा असर? समझें विस्तार से

Aravalli News: सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला के संरक्षित इलाकों में खनन को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने साफ कर दिया कि किसी भी नई माइनिंग लीज या ठेके की अनुमति नहीं दी जाएगी. यानी अरावली की पहाड़ियों में नया खनन कार्य शुरू करने की इजाजत फिलहाल किसी को नहीं मिलेगी. इससे खनन कंपनियों के नए प्रोजेक्ट ठप हो गए हैं.

कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ-साथ राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली सरकारों को नोटिस जारी किया है. सभी पक्षों से जवाब मांगा गया है. पर्यावरणविदों ने इस फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि नई परिभाषा से कम ऊंचाई वाले इलाकों में खनन की छूट मिल रही थी, जो पारिस्थितिकी के लिए खतरा था. अब नई समिति की रिपोर्ट तक खनन पर प्रभावी रोक रहेगी. यह कदम अरावली संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

जिन खननकर्ताओं के पास पहले से वैध ठेके हैं, वे अभी काम जारी रख सकते हैं, लेकिन कोर्ट उनकी गतिविधियों पर नजर रखेगा. कोर्ट जांच कर रहा है कि क्या ये खदानें उन इलाकों में तो नहीं हैं, जहां ऊंचाई 100 मीटर से कम है. केंद्र सरकार ने इन्हें "अरावली का हिस्सा नहीं" बताकर खनन की छूट देने की कोशिश की थी. अब इन पुरानी लीजों की वैधता भी संदेह के घेरे में है.

विवाद की जड़ केंद्र सरकार का वह तर्क है, जिसमें 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली श्रृंखला से बाहर रखा गया है. सरकार का मकसद इन इलाकों में खनन को आसान बनाना था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट रुख है कि ऊंचाई चाहे कितनी भी हो, पहाड़ी अरावली का अभिन्न हिस्सा है. सरकार अपनी मर्जी से परिभाषा बदलकर नियम शिथिल नहीं कर सकती.

कोर्ट ने एक नई विशेषज्ञ समिति बनाने का आदेश दिया है, जो अरावली की सटीक सीमाएं और संरक्षित क्षेत्र तय करेगी. जब तक समिति अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपती, तब तक अरावली में खनन का कोई विस्तार संभव नहीं है. केंद्र और संबंधित राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है.

पर्यावरणविदों ने इस फैसले का स्वागत किया है. उनका कहना है कि यह कदम अरावली की पारिस्थितिकी और जल स्रोतों की रक्षा करेगा. फिलहाल खनन गतिविधियां सीमित हो गई हैं और भविष्य एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पर निर्भर है.

