/सुप्रीम कोर्ट की हाईपावर कमेटी करेगी, 7 से 10 अगस्त तक राजस्थान में फील्ड निरीक्षण

Jaipur News : राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और जैवविविधता को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की गठित हाईपावर कमेटी 4 दिन तक दौरा करेगी. 7 अगस्त से कमेटी राजस्थान में निरीक्षण शुरू करेगी. 4 दिन तक अलग-अलग जिलों में जाकर कमेटी भौतिक सर्वेक्षण के साथ ही प्रभावित लोगों से सुझाव भी लेगी. दरअसल सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली पर्वतमाला में खनन गतिविधियों से संभावित नुकसान और अरावली की जैव विविधता के संरक्षण के लिए हाई पावर कमेटी गठित की गई थी. ये कमेटी आज से हरियाणा से अपना सर्वेक्षण कार्य शुरू कर रही है. राजस्थान की सीमा में कमेटी शुक्रवार से निरीक्षण कार्य करना शुरू कर देगी.

7 से 10 अगस्त तक फील्ड विजिट

Add Zee News as a Preferred Source

दरअसल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अरावली को परिभाषित करने के संबंध में महानिदेशक भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी गठित की गई थी. कमेटी के सदस्यों द्वारा राजस्थान के चयनित अरावली जिलों का 7 से 10 अगस्त तक फील्ड दौरा किया जाएगा. उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों द्वारा फील्ड विजिट में क्षेत्र की पारिस्थितिकी, भूवैज्ञानिक, हाइड्रोलोजिकल, जैव विविधता, खनन भूमि उपयोग और सामाजिक आर्थिक बिन्दुओं का अध्ययन किया जाएगा. समिति की फील्ड विजट के लिए राज्य सरकार ने खान विभाग के निदेशक महावीर प्रसाद मीणा को नोडल अधिकारी बनाया है. वहीं अतिरिक्त निदेशक बीएस सोढ़ा को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है. इसी तरह से वन विभाग की तरफ से अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक टीजे कविथा को नोडल अधिकारी बनाया गया है.

कहां-कहां होगा कमेटी सदस्यों का दौरा

- कमेटी सदस्य 7 अगस्त को कोटपूतली और नीम का थाना जाएंगे

- 7 अगस्त को ही सरिस्का टाइगर रिजर्व में भी फील्ड विजिट करेंगे

- 8 अगस्त को जयपुर के साथ ही किशनगढ़, अजमेर क्षेत्र का दौरा किया जाएगा

- 9 अगस्त को राजसमंद और उदयपुर क्षेत्र की फील्ड विजिट की जाएगी

- 10 अगस्त को पिंडवाड़ा और माउंट आबू क्षेत्र का निरीक्षण प्रस्तावित

- 7 को सरिस्का अलवर, 8 को अजमेर और 10 अगस्त को उदयपुर में होंगी बैठक

- जिला कलक्टरों, खान-वन व संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकें होंगी

- इनमें खान पट्टाधारकों, पर्यावरणविदों, स्वयंसेवी संस्थाओं,

- खनन एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों, खनन श्रमिकों, विशेषज्ञों,

- स्थानीय ग्रामीणों और किसानों से भी संवाद करेंगे कमेटी सदस्य

खान और वन विभाग की तैयारियां पूरी

कमेटी के दौरे की तैयारियों को लेकर माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोरा ने सचिवालय में खान एवं वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक ली. उन्होंने बताया कि राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने के साथ ही संबंधित जिलों और क्षेत्र के अधिकारियों को दौरे के आवश्यक तैयारियों के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं. कमेटी से समन्वय बनाते हुए आवश्यक सहयोग करने और समिति सदस्यों द्वारा चाही जाने वाली आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने संबंधित जिलों के जिला कलक्टरों को भी उच्च स्तरीय समिति के दौरे के दौरान आवश्यक समन्वय व जनसंवाद के दौरान उपस्थित रहने और समन्वय बनाये रखने को कहा है। उन्होंने अरावली संरक्षण के लिए खान एवं वन विभाग और खान धारकों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी कमेटी को देने के निर्देश दिए हैं.