निर्मल चौधरी आज माउंट आबू से शुरू करेंगे 1000 किमी का अरावली आंदोलन, खनन-अतिक्रमण के खिलाफ जोरदार आवाज

Nirmal Choudhary on Aravalli Hills: जयपुर राजस्थान में अरावली पर्वतमाला को बचाने की मुहिम अब जोर पकड़ने लगी है. सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद पर्यावरण प्रेमी और युवा नेता सड़कों पर उतर आए हैं. इसी कड़ी में 24 दिसंबर से 'अरावली आंदोलन' की औपचारिक शुरुआत हो रही है. राजस्थान विश्वविद्यालय के निवर्तमान छात्रसंघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे. वे माउंट आबू से करीब 1000 किलोमीटर लंबी पैदल जनजागरण यात्रा निकालेंगे, जो गांव-गांव और गली-गली से गुजरेगी.

निर्मल चौधरी लंबे समय से छात्र राजनीति में सक्रिय हैं और पर्यावरण मुद्दों पर आवाज उठाते रहे हैं. उनका कहना है कि अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, बल्कि राजस्थान की जीवनरेखा है. बढ़ता खनन, अतिक्रमण और पर्यावरणीय दोहन जल स्रोतों, जंगलों और जैव विविधता को तबाह कर रहा है. अगर आज नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी. यह आंदोलन जल, जंगल और जमीन बचाने का संकल्प है.

यात्रा की शुरुआत 24 दिसंबर को सुबह 11 बजे सिरोही जिले के माउंट आबू से होगी. पूरी यात्रा पैदल होगी, जिसमें विभिन्न कस्बों और शहरों में रुककर जनसंवाद और जागरूकता सभाएं आयोजित की जाएंगी. लोगों को अरावली के महत्व के बारे में बताया जाएगा – कैसे यह रेगिस्तान को रोकती है, भूजल रिचार्ज करती है और करोड़ों लोगों की सांसों को साफ हवा देती है. आयोजकों का दावा है कि यह आंदोलन पूरी तरह अहिंसक और जन भागीदारी वाला होगा.

पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट का नवंबर 2025 का फैसला है, जिसमें अरावली की परिभाषा को 100 मीटर ऊंचाई से जोड़ा गया. पर्यावरणविदों का मानना है कि इससे 80-90 प्रतिशत पहाड़ियां संरक्षण से बाहर हो जाएंगी, जिससे खनन और निर्माण का खतरा बढ़ेगा. प्रदेश में पहले से ही #SaveAravalli अभियान चल रहा है, जिसमें कांग्रेस, सामाजिक संगठन और निर्दलीय नेता शामिल हैं. जयपुर, उदयपुर, जोधपुर समेत कई शहरों में प्रदर्शन हो चुके हैं.

निर्मल चौधरी ने युवाओं से अपील की है कि वे इस यात्रा में शामिल हों और अरावली बचाओ का संदेश फैलाएं. उनका कहना है कि यह संघर्ष राजनीतिक नहीं, बल्कि अस्तित्व का है. यात्रा के दौरान स्थानीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी, जैसे खनन माफिया का दबदबा और वनों की कटाई. कई जगहों पर स्थानीय लोग पहले से ही विरोध कर रहे हैं, जैसे सिरोही में सर्व समाज की महापंचायत.

यह यात्रा न केवल जागरूकता फैलाएगी, बल्कि सरकार पर दबाव भी बनाएगी कि अरावली संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाए जाएं. पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि अरावली का संकट पूरे उत्तर भारत को प्रभावित करेगा. ऐसे में यह आंदोलन बड़ा जन आंदोलन बन सकता है. लोग सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हैं और यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं.

कुल मिलाकर, 24 दिसंबर से शुरू होने वाली यह यात्रा अरावली बचाओ मुहिम को नई ताकत देगी. निर्मल चौधरी जैसे युवा नेताओं की पहल से उम्मीद जगी है कि आमजन की आवाज सुनी जाएगी. देखना यह है कि यह पैदल मार्च कितना असर डालता है और सरकार क्या कदम उठाती है.

Rajkumar Roat: लिथियम-बॉक्साइट के लालच में अरावली बेची जा रही, सांसद रोत का सरकार पर गंभीर आरोप

राजकुमार रोत ने आरोप लगाया कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में सरकार की सिफारिश पर अरावली पर्वत श्रृंखला की जो नई परिभाषा प्रस्तुत की गई है, वह पूरी तरह एकतरफा है. इस परिभाषा को तय करने से पहले न तो स्थानीय निवासियों से और न ही सामाजिक संगठनों से कोई चर्चा की गई. राज्य सरकार की समिति द्वारा तैयार ड्राफ्ट के अनुसार केवल 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र को ही अरावली माना जाएगा, जबकि 100 मीटर से नीचे के हिस्से को अरावली से बाहर कर वहां खनन की अनुमति देने का रास्ता साफ किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि इस नई परिभाषा का असली उद्देश्य बड़े उद्योगपतियों के हित में खनन को बढ़ावा देना है. अरावली क्षेत्र में लिथियम और बॉक्साइट जैसे महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के भंडार पाए गए हैं, जिन्हें हासिल करने के लिए देश-विदेश की कंपनियों का दबाव सरकार पर बनाया जा रहा है. यदि खनन को अनुमति दी गई तो इससे पर्यावरणीय असंतुलन पैदा होगा और आदिवासी क्षेत्रों में जलस्रोत, जंगल और खेती योग्य जमीन को भारी नुकसान पहुंचेगा.

प्रदर्शन के दौरान सांसद राजकुमार रोत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा. आंदोलनकारियों की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट में दी गई अरावली की नई परिभाषा को खारिज कराया जाए और पूरे मामले की दोबारा समीक्षा के लिए एक नई समिति का गठन किया जाए. साथ ही, किसी भी निर्णय से पहले क्षेत्र के लोगों के साथ जनसुनवाई कर उनकी सहमति और सुझाव लिए जाएं.

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार और प्रशासन ने उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर उदयपुर संभाग मुख्यालय पर एक विशाल रैली आयोजित कर सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा.

