Rajasthan Politics: कानून मंत्री मेघवाल का कांग्रेस पर तगड़ा वार, बोले दिल्ली रैली महज दिखावा, संसद डिबेट में हवा निकल गई

Rajasthan Politics: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ज़ी मीडिया से विशेष बातचीत में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने 'वंदे मातरम' का अपमान किया है और पश्चिम बंगाल चुनावों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि वहां वोट चोरी के तीन मामले सामने आए हैं. उन्होंने दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की रैली को महज एक दिखावा करार दिया और संसद में हुई बहस में कांग्रेस की पोल खुलने का दावा किया.
मेघवाल ने आगे कहा कि 100 वर्ष पहले जब देश में आपातकाल लगा था, तब कांग्रेस ने चर्चा तक नहीं होने दी, लेकिन अब प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर बहस की तो कांग्रेस इसे चुनावी नजर से देख रही है. उन्होंने 'वंदे मातरम' को टुकड़ों में बांटने का आरोप लगाया और ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा कि ब्रिटिश के जाने के बाद वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन नेहरू बन गए. आपातकाल के दौरान रायबरेली में चुनावी धांधली का जिक्र करते हुए मंत्री ने सोनिया गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाया और कहा कि वे देश की नागरिक नहीं थीं, फिर भी मतदाता सूची में उनका नाम आ गया.
कानून मंत्री ने राजस्थान के मुख्यमंत्री का हवाला देते हुए कहा कि भाजपा सरकार के दो साल कांग्रेस के पांच सालों से बेहतर हैं और विकास कार्यों में हम उनसे आगे हैं. संवाददाता रौनक व्यास से हुई इस विशेष बातचीत में मेघवाल ने कांग्रेस को संसद में हार मानने वाला बताया और कहा कि उनकी हवा निकल गई है. यह बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है.
