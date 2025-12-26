Rajasthan News: दीया कुमारी के बेटे पद्मनाभ का कमाल, भारतीय पोलो कप्तान को अर्जुन अवॉर्ड नामांकन

Rajasthan News: खेल मंत्रालय ने अर्जुन अवॉर्ड 2025 के लिए नामित खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है. इस सूची में राजस्थान के लिए विशेष गौरव की बात है कि डिप्टी मुख्यमंत्री दीया कुमारी के बेटे और जयपुर के पूर्व राजघराने के सदस्य पद्मनाभ सिंह का नाम शामिल है. पोलो में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चुना गया है. 27 साल के पद्मनाभ भारतीय पोलो टीम के कप्तान रह चुके हैं और इस खेल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में उनकी भूमिका सराहनीय रही है.

पोलो में कमाल की उपलब्धियां

पद्मनाभ सिंह ने कम उम्र में ही पोलो जगत में नाम कमा लिया. उन्होंने पारंपरिक शाही खेल को आधुनिक और प्रतिस्पर्धी रूप दिया. उनकी अगुवाई में भारतीय टीम ने अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में बेहतरीन प्रदर्शन किया. उनकी खेल शैली, रणनीति और लीडरशिप की दुनिया भर में तारीफ होती है. साल 2018 में फोर्ब्स की '30 अंडर 30 एशिया' सूची में शामिल होना उनकी उपलब्धियों का प्रमाण है. हाल ही में अमेरिकी ब्रांड यूएस पोलो एसोसिएशन ने उन्हें ग्लोबल ब्रांड एंबेसडर बनाया, जिससे उनकी वैश्विक पहचान और मजबूत हुई.

शिक्षा और व्यक्तित्व की झलक

पद्मनाभ की शुरुआती शिक्षा अजमेर के मेयो कॉलेज से हुई, जबकि हायर स्टडीज उन्होंने इंग्लैंड के मिलफील्ड स्कूल से पूरी की. खेल के अलावा उनका फैशन सेंस, विंटेज कार कलेक्शन और युवाओं को प्रेरित करने का अंदाज उन्हें खास बनाता है. वे जयपुर की युवा पीढ़ी के लिए रोल मॉडल हैं.

अर्जुन अवॉर्ड का महत्व

1961 से दिया जा रहा अर्जुन अवॉर्ड खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारत सरकार का बड़ा सम्मान है. इसमें कांस्य प्रतिमा, प्रमाण पत्र और 15 लाख रुपये की नकद राशि मिलती है. पद्मनाभ के नामांकन से राजस्थान को गर्व का मौका मिला है.

अन्य नामित खिलाड़ी

पद्मनाभ के अलावा तेजस्विन शंकर (एथलेटिक्स), विदित गुजराती (शतरंज), राजकुमार पाल (हॉकी), त्रीसा जॉली (बैडमिंटन) जैसे कई दिग्गज नामित हैं. अंतिम सूची जल्द जारी होगी.

