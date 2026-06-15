/ग्रामीणों की एकजुटता से विफल हुआ कब्जे का प्रयास, कई बदमाश पुलिस के हवाले

Kotputli News: कोटपूतली (राजस्थान)पनियाला थाना क्षेत्र के जयसिंहपुरा गांव में आज उस समय भारी तनाव गया जब करीब दो दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने एक खेत पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया. हालांकि, ग्रामीणों की मुस्तैदी और एकजुटता के चलते बदमाशों के हौसले पस्त हो गए. ग्रामीणों ने घेराबंदी करके मौके से चार-पांच बदमाशों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया.



मिली जानकारी के अनुसार, जयसिंहपुरा गांव के एक किसान ने आज सुबह ही अपने खेत में बाजरे की बुआई की थी. इसके कुछ ही देर बाद आधा दर्जन (करीब 6) कैम्पर और बोलेरो गाड़ियों में सवार होकर करीब दो दर्जन बदमाश खेत पर आ धमके. बदमाशों ने आते ही खेत पर लगे खंभे और तार उखाड़ने शुरू कर दिए और जबरन जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया.

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खेत पर चल रहे इस हंगामे और शोर-शराबे को सुनकर देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए. ग्रामीणों की भारी भीड़ को अपनी तरफ आता देख बदमाशों में हड़कंप मच गया. कई बदमाश गाड़ियों में बैठकर मौके से फरार होने में कामयाब रहे, लेकिन ग्रामीणों ने बहादुरी दिखाते हुए चार-पांच बदमाशों को मौके पर ही दबोच लिया.



घटना की सूचना तुरंत पनियाला थाना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पनियाला थाना एसएचओ (SHO) रणवीर मील भारी पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने पकड़े गए बदमाशों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया. इस घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश है. सभी ग्रामीण नारेहड़ा-पनियाला बाईपास पर एकत्रित हो गए और कानून व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई है.



पनियाला थाना पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों को हिरासत में ले लिया है और उनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है. वहीं, एकत्रित ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से इस मामले में संलिप्त सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी और ठोस कार्रवाई करने की मांग की है. पुलिस फरार बदमाशों और उनकी गाड़ियों की तलाश में जुट गई है.



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