जयपुर में आर्मी डे परेड से पहले सैन्य प्रदर्शन, दीया कुमारी ने दिखाई ‘साइक्लिंग फॉर द' नेशन’ को हरी झंडी

Army Day 2026: उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने जयपुर के भवानी निकेतन में भारतीय सेना द्वारा सैन्य उपकरण प्रदर्शनी में भाग लिया. दीया कुमारी ने नारी शक्ति और साहस को समर्पित “साइक्लिंग फॉर द नेशन” को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो राष्ट्रभक्ति और महिला सशक्तिकरण का सशक्त संदेश देता है.
Army Day 2026: उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने जयपुर के भवानी निकेतन में भारतीय सेना द्वारा सैन्य उपकरण प्रदर्शनी में भाग लिया. इस दौरान सेना के वीर जवानों द्वारा किए साहसिक लाइव डेमो और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक के प्रदर्शन ने जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया.
कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने नारी शक्ति और साहस को समर्पित “साइक्लिंग फॉर द नेशन” को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो राष्ट्रभक्ति और महिला सशक्तिकरण का सशक्त संदेश देता है.
उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने बताया कि प्रदर्शनी के दौरान सेना की विशेष टुकड़ी द्वारा आतंकवादियों से बंधकों को छुड़ाने का लाइव अभ्यास दिखाया गया. साथ ही हेलीकॉप्टर के माध्यम से किए रेस्क्यू ऑपरेशन ने दर्शकों की सांसें थाम दी.
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह राजस्थानवासियों के लिए गर्व का विषय है कि देश में पहली बार छावनी क्षेत्र के बाहर आमजन के लिए आर्मी डे परेड का आयोजन जयपुर में हो रहा है, जो सेना और लोगों के बीच मजबूत संबंधों का प्रतीक है. साथ ही राष्ट्र के प्रति लोगों में उत्साह बढता है.
भारतीय सेना द्वारा सैन्य उपकरण प्रदर्शनी कार्यक्रम में अपने संबोधन में दीया कुमारी ने भावुक होते हुए कहा कि वह स्वयं एक आर्मी फैमिली से आती हैं, उनके पिता भारतीय सेना में सेवाएं दे चुके हैं और युद्ध के दौरान नेतृत्व भी किया था. उन्होंने कहा कि आज मैं यहां केवल उपमुख्यमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि सेना परिवार के एक सदस्य के रूप में मौजूद हूं. सेना का शौर्य और बलिदान हर व्यक्ति को प्रेरित करता है.
कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने युवाओं को सेना में भर्ती, करियर और प्रशिक्षण से जुड़ी जानकारी दी. बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं और आमजन कार्यक्रम में शामिल हुए. इस प्रकार के आयोजन का उद्देश्य आमजन को सेना के जीवन, कार्य और बलिदान से जोड़ना तथा युवाओं में देशसेवा की भावना को मजबूत करना है.
आयोजन में दक्षिण-पश्चिमी कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एचएस वंद्रा, नारी शक्ति की प्रतीक और ऑपरेशन सिंदूर की कमांड संभालने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी भी मौजूद रही.
