दिल चीर रहा जयपुर आर्मी डे का यह पल, ऑपरेशन सिंदूर शहीद बेटे का मेडल लेते हुए बेहोश हुई मां

Army Day Rajasthan: राजस्थान में आर्मी डे समारोह के दौरान ऑपरेशन सिंदूर में शहीद 1 पैरा स्पेशल फोर्स के लांस नायक प्रदीप कुमार की मां सेना मेडल लेते समय मंच पर बेहोश हो गईं उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया.

Published: Jan 15, 2026, 12:55 PM IST | Updated: Jan 15, 2026, 12:55 PM IST

Army Day: राजस्थान में आर्मी डे (सेना दिवस) के अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह के दौरान एक भावुक कर देने वाला वाकया सामने आया. ऑपरेशन सिंदूर में अपनी वीरता का परिचय देते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले 1 पैरा स्पेशल फोर्स के जवान लांस नायक प्रदीप कुमार को मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया.

जैसे ही शहीद प्रदीप कुमार की मां अपने बेटे का सम्मान (सेना मेडल) ग्रहण करने के लिए मंच पर पहुंचीं, वे अपने बेटे की याद और गम में भावुकता को संभाल नहीं पाईं और मंच पर ही बेहोश होकर गिर पड़ीं.

अस्पताल में भर्ती
मंच पर मौजूद उच्च सैन्य अधिकारियों ने तुरंत स्थिति को संभाला और उन्हें सहारा दिया. शहीद की मां को फौरन मंच से उतारकर वहां मौजूद आर्मी एंबुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया. सेना के डॉक्टरों की टीम उनकी देखरेख कर रही है.

ऑपरेशन सिंदूर का नायक
लांस नायक प्रदीप कुमार ने एक कठिन सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अदम्य साहस दिखाते हुए देश की रक्षा की थी. उनकी शहादत के सम्मान में सेना ने उन्हें इस प्रतिष्ठित पदक से नवाजा है.

ऑपरेशन कुलगाम

बता दें कि 06 जुलाई 2024 को कुलगाम के एक गांव में दो अज्ञात आतंकवादियों की मौजूदगी की विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर कॉर्डन एवं सर्च ऑपरेशन प्रारंभ किया गया.

लांस नायक प्रदीप कुमार खोज दल के अग्रिम स्काउट थे, जिन्हें लक्ष्य मकान की तलाशी का दायित्व सौंपा गया था. तलाशी के दौरान उन्होंने रसोई के कोने में एक संदिग्ध लकड़ी का पैनल देखा. जब वे उस संदिग्ध पैनल को तोड़ने की तैयारी कर रहे थे, तभी भीतर छिपे आतंकवादियों ने तलाशी दल पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी. तलाशी दल पर गंभीर खतरे को भांपते हुए लांस नायक प्रदीप ने तुरंत सटीक जवाबी फायर किया और एक आतंकवादी को ढेर कर दिया, जिससे ततार्थी दल को सुरक्षित स्थान लेने के लिए अमूल्य समय मिल सका.

सटीक जवाबी कार्रवाई

हालांकि इस मुठभेड़ के दौरान उन्हें स्वयं भी गोली लगने से चोट आई. गंभीर रूप से घायल तथा खुले में होने के बावजूद, अत्यधिक रक्तस्राव के बीच उन्होंने सटीक फायर जारी रखते हुए दूसरे आतंकवादी को भी प्रभावी रूप से दबाए रखा. इसके पश्चात नायक अमित असवाल द्वारा उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया लेकिन बाद में वे अपनी चोटों के कारण वीरगति को प्राप्त हुए. मारे गए आतंकवादी की पहचान बाद में एक कट्टर हिज्बुल मुजाहिदीन आतंकवादों के रूप में हुई.

शत्रु के समक्ष अदम्य संकल्प, असाधारण वीरता तथा कर्तव्य से बढ़कर सर्वोच्च बलिदान देने के उनके इस वीरतापूर्ण कार्य के लिए लांस नायक प्रदीप कुमार को "सेना मेडल वीरता (मरणोपरांत) से सम्मानित किया गया.

