जयपुर ऑनर्स रन में धमाल, 64 साल के रिटायर्ड जवान का जज्बा,CM बोले- शहीदों का सम्मान

Army's Jaipur Marathon: जयपुर में रविवार को भारतीय सेना की 'जयपुर वेटरन्स ऑनर्स रन' ने JLN मार्ग को छावनी बना दिया. हजारों लोगों ने ठंड के बीच तीन कैटेगरी (21.1 किमी, 10 किमी, 5 किमी) में हिस्सा लिया. सीएम भजनलाल शर्मा ने अल्बर्ट हॉल से फ्लैग ऑफ किया. 21 किमी में सेना के जवान धर्मेंद्र पूनिया ने 1 घंटा 3 मिनट 10 सेकंड में जीत दर्ज की.

Published: Dec 07, 2025, 08:40 AM IST | Updated: Dec 07, 2025, 08:40 AM IST

जयपुर ऑनर्स रन में धमाल, 64 साल के रिटायर्ड जवान का जज्बा,CM बोले- शहीदों का सम्मान

Army's Jaipur Marathon: जयपुर. भारतीय सेना की ओर से रविवार को जयपुर में 'जयपुर वेटरन्स ऑनर्स रन' का भव्य आयोजन किया गया. इस मैराथन ने JLN मार्ग को छावनी में बदल दिया, जहां जगह-जगह बैरिकेडिंग और ट्रैफिक डायवर्जन से शहर की रफ्तार थम गई. हजारों लोगों ने ठंड के बीच जोश के साथ हिस्सा लिया, जो सेना के सम्मान और शहीदों की याद में समर्पित था.

मैराथन की शुरुआत और विजेता
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अल्बर्ट हॉल (रामनिवास बाग) से सुबह 6 बजे 21.1 किलोमीटर हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया. इसके बाद 7 बजे 10 किमी और 7:15 बजे 5 किमी दौड़ शुरू हुई. 21 किमी कैटेगरी में भारतीय सेना के जवान धर्मेंद्र पूनिया ने पहला स्थान हासिल किया. उन्होंने यह दूरी महज 1 घंटा 3 मिनट 10 सेकंड में पूरी की. पूनिया ने बताया कि वे आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, पुणे में ट्रेनिंग करते हैं और इस जीत से बेहद खुश हैं.

अलग-अलग कैटेगरी और कट-ऑफ टाइम

यह रन तीन कैटेगरी में JLN मार्ग पर आयोजित हुई:21.1 किमी: कट-ऑफ 3 घंटे 15 मिनट

10 किमी: कट-ऑफ 1 घंटा 45 मिनट

5 किमी: कोई कट-ऑफ नहीं

हर उम्र के लोग शामिल हुए, जिसमें युवा, बुजुर्ग और महिलाएं भी थीं. आयोजन के लिए सिंधी कैंप बस स्टैंड से बसों को डायवर्ट किया गया, जबकि दिल्ली-आगरा रूट पर भारी वाहनों को वैकल्पिक रास्तों पर भेजा गया. ट्रैफिक पुलिस ने आमजन से समानांतर सड़कों का इस्तेमाल करने की अपील की.

64 साल के पूर्व सैनिक का जज्बा
आयोजन में 64 वर्षीय रिटायर्ड सूबेदार लादू सिंह का जज्बा देखते बनता था. तीन महीने पहले सर्जरी कराने के बावजूद उन्होंने 5 किमी दौड़ में हिस्सा लिया और इसे 24 मिनट में पूरा किया. सिंह ने कहा कि सेना के सम्मान के लिए वे किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटते.

सीएम का संबोधन: शहीदों को समर्पित
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम में वीर जवानों को संबोधित करते हुए कहा, "यह हमारा सौभाग्य है कि पूर्व नौसेना प्रमुख मानवेंद्र सिंह आज हमारे साथ हैं. ठंड में इतने युवाओं का जोश सेना के प्रति सम्मान दर्शाता है. यह ऑनर्स रन उन अमर शहीदों को समर्पित है, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया." सीएम ने सभी प्रतिभागियों को बधाई दी और सेना की भावना को सलाम किया. यह आयोजन न सिर्फ फिटनेस को बढ़ावा देता है, बल्कि सेना और शहीदों के प्रति सम्मान की भावना को भी मजबूत करता है. जयपुरवासियों ने इसे यादगार बनाने में पूरा योगदान दिया.

