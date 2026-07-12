/राजस्थान में 13 जुलाई से थमेंगे ट्रकों के पहिए! 10 हजार ट्रक बंद रहने का दावा, बढ़ सकती है महंगाई

Transporters Chakka Jam: राजस्थान में ट्रांसपोर्टर्स ने 13 जुलाई से प्रदेशव्यापी चक्काजाम हड़ताल का आह्वान किया है. व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) लगाने से जुड़ी एसओपी जारी नहीं होने, परमिट और फिटनेस नवीनीकरण में आ रही अड़चनों और ई-डिटेक्शन चालानों के विरोध में ट्रांसपोर्ट संगठनों ने आंदोलन का ऐलान किया है. ट्रांसपोर्टर्स का दावा है कि हड़ताल के दौरान प्रदेशभर में करीब 10 हजार ट्रक सड़कों पर नहीं उतर सकते हैं. ऐसे में माल परिवहन और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है.

जयपुर में बैठक के बाद चक्काजाम का फैसला

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शनिवार को जयपुर में प्रदेश के विभिन्न ट्रांसपोर्ट संगठनों की अहम बैठक आयोजित हुई. बैठक में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़ी समस्याओं और सरकार के स्तर पर लंबित मांगों को लेकर चर्चा की गई. इसके बाद संगठनों ने प्रदेशव्यापी चक्काजाम हड़ताल का निर्णय लिया.

ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि लंबे समय से समस्याओं के समाधान की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक ठोस समाधान नहीं निकल पाया है. संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द उनकी मांगों पर सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो आंदोलन को और तेज किया जा सकता है.

VLTD की SOP जारी नहीं होने से बढ़ी परेशानी

ट्रांसपोर्टर्स के विरोध का प्रमुख मुद्दा व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी VLTD है. उनका कहना है कि VLTD लगाने से संबंधित स्पष्ट एसओपी जारी नहीं होने के कारण वाहन मालिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसका असर वाहनों के परमिट और फिटनेस नवीनीकरण पर भी पड़ रहा है.

ट्रांसपोर्ट संगठनों का दावा है कि VLTD से जुड़ी प्रक्रिया स्पष्ट नहीं होने के कारण कई वाहनों के परमिट रिन्यूअल अटक रहे हैं. इससे ट्रांसपोर्ट कारोबार प्रभावित हो रहा है और वाहन मालिकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.

ई-डिटेक्शन चालानों का भी विरोध

ट्रांसपोर्टर्स ने ई-डिटेक्शन सिस्टम के जरिए किए जा रहे चालानों पर भी सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि बिना परमिट या फिटनेस से जुड़े मामलों में टोल प्लाजा के माध्यम से वाहन मालिकों के चालान किए जा रहे हैं. ट्रांसपोर्ट संगठनों का कहना है कि कई मामलों में बिना गलती के भी चालान होने की शिकायतें सामने आ रही हैं.

ट्रांसपोर्टर्स ने सरकार से ई-डिटेक्शन चालान व्यवस्था की समीक्षा करने और वाहन मालिकों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की है.

10 हजार ट्रक बंद रहने का दावा

ट्रांसपोर्ट संगठनों के अनुसार प्रस्तावित हड़ताल के कारण राजस्थान में करीब 10 हजार ट्रक सड़कों से दूर रह सकते हैं. जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश जैन ने भी हड़ताल का समर्थन किया है. प्रदेश के विभिन्न ट्रांसपोर्ट संगठनों के आंदोलन में शामिल होने से माल ढुलाई पर बड़ा असर पड़ने की आशंका है.

सप्लाई प्रभावित हुई तो बढ़ सकती है महंगाई

ट्रकों के पहिए थमने का असर बाजार की सप्लाई चेन पर पड़ सकता है. ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हड़ताल लंबी चलने की स्थिति में रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही प्रभावित हो सकती है. इससे बाजार में सामान की उपलब्धता पर असर पड़ने और कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका है.

सब्जियों, खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी सामान की आपूर्ति बड़े स्तर पर सड़क परिवहन पर निर्भर है. ऐसे में लंबे समय तक ट्रकों का संचालन बंद रहने से सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ सकता है.

समाधान नहीं निकला तो तेज होगा आंदोलन

ट्रांसपोर्ट संगठनों ने सरकार को चेतावनी दी है कि VLTD, परमिट-फिटनेस नवीनीकरण और ई-डिटेक्शन चालानों से जुड़ी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. फिलहाल 13 जुलाई से प्रस्तावित चक्काजाम को लेकर ट्रांसपोर्टर्स ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. अब नजर सरकार के रुख और ट्रांसपोर्ट संगठनों की मांगों पर होने वाली कार्रवाई पर टिकी है.

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