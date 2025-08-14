छात्र संघ चुनाव की मांग पर राजस्थान विश्वविद्यालय में बवाल, अशोक गहलोत ने पुलिस कार्रवाई को बताया निंदनीय

Ashok Gehlot: राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है. छात्र नेता पिछले चार दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिससे विश्वविद्यालय परिसर में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है.

आज गुरुवार 14 अगस्त को प्रशासन द्वारा अनशन समाप्त करवाने की कोशिश की गई, लेकिन छात्र नेता शुभम रेवाड़ ने साफ कर दिया कि जब तक छात्र संघ चुनाव की घोषणा नहीं होती, तब तक उनका अनशन जारी रहेगा.

छात्र संगठनों की ओर से दबाव बढ़ता जा रहा है और ABVP ने आज एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी की थी, जिसके चलते पुलिस बल भी भारी मात्रा में तैनात की गई. इस दौरान पुलिस बल द्वारा धरने पर बैठे छात्र नेताओं को वहां से जबरन उठाये जाने की कोशिश की गई. हालांकि प्रशासन की ये कोशिश नाकाम रही.

छात्रों के साथ हुए इस व्यवहार को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया X पर लिखा छात्रसंघ चुनाव बहाल करवाने की मांग को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय में अनशन कर रहे छात्र नेताओं को पुलिस द्वारा जबरन बलपूर्वक वहां से उठाना निंदनीय है.

लोकतंत्र में धरना, प्रदर्शन, अनशन अपनी बात सरकार के सामने रखने के लोकतांत्रिक तरीके हैं. राज्य सरकार को बल प्रयोग की बजाय इन छात्रों से बात कर समाधान निकालना चाहिए. अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया X पर घटना की वीडियो शेयर करते हुए लिखा.

हालांकि प्रशासन ने पहले ही छात्र नेताओं को प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार करते हुए छात्रों को नोटिस जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शन जारी है. जिसके बाद पुलिस बल के सहारे छात्र नेताओं को जबरदस्ती अनशन से हटाने की कोशिश की गई.

