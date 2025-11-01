पूर्व सीएम गहलोत की CM भजन लाल को सलाह, कल की चिंता नहीं करें

Jaipur News : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को सलाह देते हुए कहा की पूरी अथॉरिटी से राज करें, तभी कामयाब हो पाएंगे. अंता चुनाव को लेकर कहा कि बीजेपी को प्रमोद जैन भाया की अच्छाईयां नहीं दिख रही। वहीं बिहार के सर्वे में तेजस्वी नम्बर वन है.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिविल लाइंस स्थित अपने आवास पर मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इतना बड़ा चांस मिला है. पहली बार एमएलए और फिर सीएम बनने का मौका मिला है. पहली बार सीएम बने हैं तो उन्हें पूरी अथॉरिटी के साथ राज करना चाहिए, कल की चिंता नहीं करनी चहिए, तभी कामयाब होंगे. वो कल की चिंता करते हैं, पंडित हैं न, पंडित भजन लाल कल की चिंता करते हैं, हम उनको कहते हैं कि कल की चिंता मत करो, अथॉरिटी से राज करो, सुशासन दे पाओगो.

गहलोत ने कहा कि राजस्थान में चारों ओर हा हा कार मचा हुआ है, लेकिन किससे कहें, राजस्थान में कभी लोग इतने दुखी नहीं देखे, जितने इस समय भजनलाल सरकार में है। प्रदेश में रेप, लूट, डकैती हत्या होना आम बात हो गई, मतलब समझ में नहीं आता.

स्लीपर बस हडताल को गहलोत ने कहा कि सरकार उनको बुलाकर बात करें, उनकी बात समझे. लोकतंत्र में यही होता है. बस मालिकों की समस्या है तो बातचीत कर हल निकाला जा सकता है. हमारी सरकार में भी ऐसा हुआ लेकिन हमने बुलाकर बात की तो हडताल करने की नौबत नहीं आई. इनमें यह सब जिम्मेदारी कौन निभाएं, समस्या यही है. मुख्यमंत्री सब काम नहीं कर सकते, भले आदमी है पंडित भजनलाल, तो फिर करे कौन ? इसलिए यह समस्याएं पैदा होती जा रही है.

बीजेपी के पास कुछ नहीं है कहने को, भाया की अच्छाई नजर नहीं आती

अंता चुनाव में बीजेपी नेताओं के अपने प्रत्याशी मोरपाल सुमन की स्वच्छ छवि और प्रमोद जैन भाया को अपराधी बताने पर पूर्व सीएम गहलोत ने आडे हाथ लिया. गहलोत ने कहा कि प्रमोद जैन भाया है एक मात्र विधायक है,जिनकी मानव और गो सेवा में अलग ढंग की पहचान है. हमने चिरंजीवि योजना, फ्री मेडिसन, जांच योजनाएं शुरू की इससे पहले ही प्रमोद जैन भाया लोगों की सेवा कर रहे हैं. बांरा जिले या आसपास का कोई नागरिक आ जाए भाया औ उनकी पत्नी मरीजों के साथ ही अटेंडेंट का ख्याल भी रखते हैं. गोशालाओं का पूरा ख्याल रखते हैं , इसलिए हमने गो पशुपानल का मंत्री बनाया था. भाया दो हजार गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह करवा चुके हैं, कभी देखा है आपने ऐसा। भाया ने पक्षियों का अस्पताल भी खोल दिया, दूर दूर से लोग आते हैं उपचार कराने। अस्पताल में मशीनें और प्रशिक्षित डॉक्टर हैं, ये बातें कोई न हीं कहेगा. बीजेपी के पास कहने को कुछ नहीं है जो ऐसी बातें करते हैं.पब्लिक को कांग्रेस भाया को कामयाब करें और ज्यादा विकास होगा. समााजिक सरोकार रखते हैं तो अंता और मजबूत होगा.

लोग चाहते हैं बिहार में गठबंधन की सरकार बनें

बिहार चुनाव को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि एनडीए का घोषणा पत्र डिक्लेयर किया तो नीतिश उठकर चले गए. नीतिश ने सोचा कि मुझे सीएम नहीं बना रहे हैं तो मैं जनता से क्यों वादा करूं. चुनाव के बाद फिर जनता कहेगा कि आपने वादे किए थे. केवल 26 सैकंड में ही घोषणा पत्र लॉन्च किया गया.

गहलोत ने कहा कि अभी सर्वे में तेजस्वी नम्बर वन है. राहुल गांधी की सभी सभाएं शानदार हो रही है. राहुल की यात्रा को लोग अभी भी याद करते हैं, सभाओं में बिहार उमड़ पड़ा था लोग इतने आए थे. राहुल की स्पीच शानदार थी उसे लोगों ने स्वीकार किया. बिहार में चुनाव दिलचस्प है वहां लोगों की इच्छा है कि वहां गठबंधन सरकार बनाए. बिहार में क्या हो रहा है पूरा देश देख रहा है. क्या हो रहा है चिंतित भी है। जिस प्रकार के रवैय हरियाणा में अपनाए हुए हैं . महाराष्ट्र में सभी पार्टियों का सफाया होगा. तीन चार महीने पहले पार्लियामेंट में जीत रहे फिर एक तरफा विधानसभा में कैसे हो सकता है ? अंदाजा लगाए कि कितनी तोडफोड हुई होगी, किस प्रकार धनबल किया होगा. कैसे पैसा बांटा जा रहा था, हम सुनते थे, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती.

गहलोत ने कहा कि एनडीए के यही रवैया रहा तो धनबल होगा. देश लोकतंत्र नाम का रहेगा, ये हालात हो गए हैं, चुनाव आयेाग का रवैया देखिए आजादी के बाद देख रहा हूं. उनकी भाषा पत्रों का जवाब तानाशाही रवैया पूर्ण है. शिकायत करो सच्ची झूठी हो जांच करो उससे पहले ही सवाल जवाब मांग रहे देश वासियों को चिंता का विषय है.

