कांग्रेस जिला अध्यक्ष लिस्ट जल्द, गहलोत बोलें नहीं चलेगी सिफारिश

Jaipur News : कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान को लेकर आज दिल्ली में AICC पर्यवेक्षकों के साथ के.सी. वेणुगोपाल वन-टू-वन जिला अध्यक्षों को लेकर चर्चा कर रहे है.प्रदेश प्रभारी रंधावा भी मौजूद रहेंगे. वेक्षकों से फीडबैक लेने के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा,नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से भी चर्चा होगी.

के.सी. वेणुगोपाल आज पर्यवेक्षकों से फीडबैक लेने के बाद प्रदेश के नेताओं के साथ भी बैठक लेगे लेकिन अशोक गहलोत बैठक में शामिल नहीं हुई गहलोत दिल्ली से जयपुर पहुंच गए हैं.शोक गहलोत ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर कहा जिला अध्यक्षों को लेकर जो प्रकिया चल रही है वो सुचारू रूप से चलनी चाहिए.

दिल्ली में जिला अध्यक्षों के दावेदारों ने अशोक गहलोत से मुलाकात की गहलोत ने कहा मैंने उन को समझाया कांग्रेस आलाकमान ने जो ऑब्जर्व भेजे है,उने के फीड बैक के आधार पर ही जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे,गहलोत ने नेताओं को मैसेज देते हुए कहा इस प्रोग्राम को लेकर किसी पर कोई दवाब नहीं होना चाहिए ये नया प्रोग्राम है अशोक गहलोत ने कहा कि बड़े नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि वो आलाकमान के अनुरूप कॉर्पोरेट करें

अशोक गहलोत ने कहा जब ये प्रकिया पूरी हो जाएगी तो जो भी कोई जिला अध्यक्ष बने उसे सब लोगों को संयोग करना चाहिए,ईमानदारी की बात यही है कि जैसे ही डिक्लेअर होगा नाम सब हमारे अपने कांग्रेस के ही लोग हैं.

