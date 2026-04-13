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विधानसभा को RDX से उड़ाने की धमकी, गहलोत-जूली को बाहर रोका, बोले- आमजन भी सुरक्षित नहीं

Rajasthan Assembly RDX Threat: राजस्थान विधानसभा भवन को RDX से उड़ाने की धमकी मिली. सूचना पर पहुंचे पूर्व सीएम अशोक गहलोत तथा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को भी सुरक्षाकर्मियों ने अंदर जाने से रोक दिया.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByVishnu Sharma
Published:Apr 13, 2026, 03:31 PM IST | Updated:Apr 13, 2026, 03:31 PM IST

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विधानसभा को RDX से उड़ाने की धमकी, गहलोत-जूली को बाहर रोका, बोले- आमजन भी सुरक्षित नहीं

Rajasthan Assembly RDX Threat: राजस्थान विधानसभा भवन को RDX से उड़ाने की धमकी मिली. इस सनसनीखेज धमकी के बाद हड़कंप मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने विधानसभा भवन को खाली करवाया और गहनता से जांच की. इधर सूचना पर पहुंचे पूर्व सीएम अशोक गहलोत तथा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को भी सुरक्षाकर्मियों ने अंदर जाने से रोक दिया. जूली और गहलोत ने कहा कि राजस्थान की कानून व्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है. प्रदेश में आमजन भी सुरक्षित नहीं हैं.

विधानसभा सचिवालय को सुबह 11 बजकर 19 मिनट पर एक ई-मेल आया. मेल पर किसी सरफिरे ने विधानसभा भवन को तीन घंटे में RDX से उड़ाने की धमकी दी. इस सूचना के बाद विधानसभा में हड़कंप मच गया. जानकारी तुरंत विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को दी गई. देवनानी ने पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा तथा जयपुर पुलिसकमिश्नर सचिन मित्तल से बात कर धमकी के बारे में बताया. सूचना के बाद तुरंत पुलिस और बम निरोधक दस्ता विधानसभा पहुंच गए.

विधानसभा को कराया खाली

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मौके पर पहुंची पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने विधानसभा में कार्य कर रहे कर्मचारियों को तुरंत बाहर निकाला. उन्होंने पहुंचते ही कर्मचारियों-अधिकारियों से तुरंत भवन के बाहर जाने की बात कही. कर्मचारियों और अधिकारियों को बाहर निकालने के बाद बम स्क्वॉड ने विधानसभा के चप्पे-चप्पे की तलाशी लेना शुरू कर दिया.

डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ते ने सदन के अंदर, विधानसभा के एक-एक कमरे के साथ गलियारे सहित पूरे परिसर की बारीकी से जांच की. इस बीच पूर्व सीएम अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली विधानसभा पहुंचे, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने अंदर जाने से रोक दिया. गहलोत ने कहा कि हम कर्मचारियों से मिलना चाह रहे थे, लेकिन जांच की बात कहकर हमें रोक दिया गया.

विधानसभा अध्यक्ष ने किया बयान जारी

घटना के बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बयान जारी कर कहा कि 11 बजकर 19 मिनट पर मेल आया. इसमें कहा गया कि तीन घंटे में भवन को उड़ा दिया जाएगा. इसके लिए 15 साइनाइड आरडीएक्स से बम धमाके करेंगे. कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया जाए. साथ ही मेल में लिखा गया कि किसी भी ब्राह्मण को डीएमके में शामिल नहीं होना चाहिए. एसवी शेखकर है जो डीएमके में शामिल हुए हैं. वहीं एक और ब्राह्मण को दक्षिण भारत में भेजा है.

इन्हें न तो विधानसभा ने भेजा है न हमारा कोई लेना देना है. डीजीपी और पुलिस कमिश्नर को जानकारी दे दी. सारे परिसर की जांच कर रहे हैं, जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी. देवनानी ने कहा कि पहले भी 7-8 बार हाईकोर्ट और अन्य संस्थाओं को उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है. पुलिस को गहराई में जाकर जांच करवानी चाहिए. इस तरह की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है, जनता में भ्रामक माहौल पैदा करने की कोशिश है. इस तरह के तत्वों की सोच पर लगाम लगाने की जरूरत है.

सरकार का इकबाल खत्म, कानून व्यवस्था बर्बाद

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि लगातार धमकी आ रही है. हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में भी धमकी आई, अब असेंबली में भी धमकी आ गई. हाईकोर्ट में 15-20 दिन पहले भी धमकी आई थी, उसके आरोपी अभी तक पकड़े जाते तो असेंबली में धमकी देने की नौबत क्यों आती. सरकार की घोर लापरवाही है, पता नहीं सरकार किस रूप में शासन करना चाहती है. कानून व्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है. प्रदेश में डकैती, मर्डर हो रहे हैं.

जयपुर में गर्भवती से छेड़खानी हो रही है, आरोपी पकड़े नहीं जाएंगे. इस तरह के हालात हो गए. असेंबली को उड़ाने की धमकी देने की हिम्मत तक हो गई. सवाल सरकार के इकबाल का है, राजस्थान में सरकार का इकबाल बचा है क्या... मुख्यमंत्री अनावश्यक बोलते रहते हैं, हमारे पर कमेंट करो, आपकी मर्जी हम सम्मान कर रहे हैं कि आप राजस्थान के मुख्यमंत्री हो. यह हमारा कर्तव्य होता है जो लापरवाही होती है उसके लिए चुप रहे, यह संभव नहीं है. बोलना पड़ेगा बोलना चाहिए, हम अपने कॉमेंट्स देकर सरकार को गलती बताएं जनता हमसे अपेक्षा करती है.

डबल इंजन की बात, अपराध नहीं पकड़ पा रहे

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि राजस्थान की कानून व्यवस्था मजाक बन चुकी है. मुख्यमंत्री जी के बयान से काम चलने वाला नहीं है. मुख्यमंत्री को मारने की धमकी कई बार आ चुकी है, अब रोजाना हाई कोर्ट को उड़ाने की धमकी आती है. आज विधानसभा को भी उड़ाने की धमकी आ गई.

विधानसभा को भी बम से उड़ने की धमकी कहां से आ रही है, कौन हैं वह लोग? यह लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, डबल इंजन की बात कर रहे हैं तो अपराधियों को पकड़ नहीं पा रहे हैं. धमकी कौन भेज रहे हैं हम पकड़ नहीं पा रहे हैं यह गंभीर स्थिति है. इससे साबित होता है कि हमारी कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है कोई मॉनिटरिंग नहीं है.

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