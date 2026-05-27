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बंगाल की तरह देशभर में चुनाव होने लग गए तो डेमोक्रेसी बर्बाद होगी - अशोक गहलोत

Jaipur News : देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत PCC मुख्यालय पहुंचे और नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित की. अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा.

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported byVishnu Sharma
Published: May 27, 2026, 04:00 PM|Updated: May 27, 2026, 04:00 PM
बंगाल की तरह देशभर में चुनाव होने लग गए तो डेमोक्रेसी बर्बाद होगी - अशोक गहलोत
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा नेहरू की विदेश नीति को किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया. आज हमारी विदेश नीति की जो हालत है, उससे पूरा देश चिंतित है. ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारे साथ कोई देश नहीं था. आज PM को देश को नेहरू की विदेश नीति पर लाना चाहिए. विदेश नीति के महत्व को सरकार को समझना चाहिए. डीज़ल-पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं.

गहलोत ने राइजिंग राजस्थान को लेकर भी सवाल उठाए

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कोटा में प्रिंसिपल की नाले में गिरने से हुई मौत को लेकर गहलोत ने सरकार पर सवाल उठाया. कहा प्रदेश की स्थिति खराब है. ठेकेदारों को भुगतान नहीं हो रहा है, इसलिए वो काम नहीं कर रहे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा CM ये बताए, उनके दौरों से प्रदेश के लोगों की कितनी समस्याओं का समाधान हुआ. दिल्ली जाते हैं, इसका फायदा तो प्रदेशवासियों को बताओ. गहलोत ने राइजिंग राजस्थान को लेकर भी सवाल उठाए.

नीट और CBSE पर भी गहलोत ने रखी अपनी बात

बाड़मेर रिफाइनरी को लेकर अशोक गहलोत ने कहा रिफाइनरी में हुई घटना मामूली नहीं थी. प्रधानमंत्री के आने से पहले आग लग जाए, यह छोटी घटना नहीं है. सरकार ने किसी की जवाबदेही अभी तक फिक्स नहीं की. नीट और CBSE को लेकर गहलोत ने कहा कि यहां गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर रही है, सिर्फ कांग्रेस को टारगेट कर रही है. हमारे समय में पेपर आउट हुए तो हमने लोगों को अरेस्ट करवाया. JJM में भी हमने गिरफ्तारी की कार्रवाई की. गहलोत ने कहा - सेनेटरी नैपकिन मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ऐतिहासिक है. राजस्थान में हमने इसको लेकर योजना शुरू की थी.

SIR के सवाल पर गहलोत बोले

अशोक गहलोत ने कहा क्यों सुनना चाहते हो, देश को बर्बाद कर रहे हैं ये लोग. डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं. बंगाल की तरह देशभर में चुनाव होने लग गए तो डेमोक्रेसी बर्बाद होगी. बंगाल में IPS ने लोगों को धमकाया. युवा पीढ़ी नहीं चेतेगी तो भुगतेगी.

गहलोत ने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी और NDA का डिपार्टमेंट बन गया है. ज्यूडिशरी दबाव में है. ज्यूडिशरी का अलग औरा हुआ करता है. आज ज्यूडिशरी दबाव में है. क्या हो रहा है देश में, पूरा देश चुप है. जो हो रहा है धर्म के नाम पर हो रहा है. समय आ गया है, नौजवानों को समझना चाहिए.

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