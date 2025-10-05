बिहार पर्यवेक्षक लगाए जाने पर अशोक गहलोत का बड़ा बयान, बोले- चुनाव आयोग पर कई सारे क्वेश्चन मार्क

Rajasthan News: बिहार पर्यवेक्षक लगाए जाने पर पूर्व CM अशोक गहलोत ने कहा कि चुनाव आयोग पर कई सारे क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं. ऐसे माहौल में बिहार चुनाव हो रहे हैं, सबके लिए चुनौती है.
Rajasthan News: राजस्थान के पूर्व CM अशोक गहलोत को बिहार पर्यवेक्षक लगाया गया है. बिहार पर्यवेक्षक लगाए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि चुनाव आयोग पर कई सारे क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं. ऐसे माहौल में बिहार चुनाव हो रहे हैं, सबके लिए चुनौती है. चुनाव जीतने के लिए लोग अलग-अलग प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं.
पैसे, धन, बल का प्रयोग, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी सहित कई प्रयोग किए जा रहे हैं. महाराष्ट्र चुनावों का उदाहरण देते हुए भी गहलोत ने सवाल खड़े किए. साथ ही पर्यवेक्षक लगाए जाने पर बोले कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको लेकर बातचीत शुरू कर दी है.
मिलकर वीसी के जरिए कार्य को किया जा रहा है. कांग्रेस, RJD सभी ने चुनावों को काफी गंभीरता से लिया है. इस चुनाव को हम सभी को चुनौती के रूप में लेना है, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल देश में बन गया है, उससे लोग चिंतित हैं. वोट चोरी का आरोप लगा है, 65 लाख वोटों के अंदर वह बोल रहे हैं कि बाहर के लोग आ गए हैं.
लेकिन इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं बता रहा कि ऐसे कौनसे विदेशी आ गए, जिसके लिए अपने वोटों को काटा है. चुनाव आयोग पर कई क्वेश्चन मार्क लग चुके हैं. ऐसे टाइम में बिहार चुनाव हो रहे हैं, तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, सभी पार्टियां चुनाव को काफी गंभीरता से ले रही हैं.
आजकल जीतने के लिए जिस तरह से नए-नए हथकंडे अपना रहे हैं. पैसे, धन, बल का प्रयोग, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी. महाराष्ट्र में 5 बजे के बाद रात को 11 बजे तक वोटिंग हुई है. इलेक्शन कमीशन को खुद से आगे बढ़कर निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए.
