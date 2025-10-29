Zee Rajasthan
अंता तो नहीं, लेकिन बिहार चुनाव के लिए एक बार फिर गहलोत रवाना

Ashok Gehlot News : राजस्थान की अंता सीट पर उपचुनाव हो रहे, लेकिन प्रमोद जैन भाया की नामांकन रैली के बाद अशोक गहलोत अंता नहीं गए है.

Published: Oct 29, 2025, 02:13 PM IST | Updated: Oct 29, 2025, 03:05 PM IST

अंता तो नहीं, लेकिन बिहार चुनाव के लिए एक बार फिर गहलोत रवाना

Gehlot Bihar Election Campaign : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज एक बार फिर से बिहार के लिए रवाना हो चुके है. राजस्थान की अंता सीट पर उपचुनाव हो रहे, लेकिन प्रमोद जैन भाया की नामांकन रैली के बाद अशोक गहलोत अंता नहीं गए है.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिहार चुनाव को लेकर NDA पर निशाना साधते हुए कहा नीतीश कुमार को बिहार में कोई नहीं पूछ रहा है.

कई बार बीजेपी की ओर से कहा जा चुका की CM का फैसला चुनाव के बाद करेंगे अशोक गहलोत आरोप लगाते हुए कहा बीजेपी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, चुनाव में धनबल का उपयोग करते हैं.

बिहार के लोगों की पॉलिटिकल सोच अलग तरह की होती है बिहार के लोग अब बदलाव चाहते हैं, कांग्रेस सरकार की बीमा स्कीम बिहार को घोषणा पत्र में शामिल किया गया है,जातिगत जनगणना लेकर कहां जातिगत जनगणना की मांग राहुल गांधी ने की थी सरकार को ये मांग मानी पड़ी ये राहुल गांधी की बड़ी विजय है.


बिहार का चुनाव हमारे लिए जीतना जरूरी नहीं है देश के लिए जरूरी है. बिहार का चुनाव देश में मैसेज देने का चुनाव है. बिहार में बदलाव होना चाहिए गहलोत ने कहा बिहार में हम कामयाब होंगे.

राजस्थान सरकार पर आरोप लगाते हुए अशोक गहलोत ने कहा- प्रदेश में किसानों मुआवजा नहीं मिल रहा है मैंने इसको लेकर मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था PM ने कहा था किसानों की आय दोगुनी करेंगे लेकिन हुई नहीं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

