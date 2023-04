राजस्थान में फ्री दाल, चीनी और तेल, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन और लें फायदा

Jaipur News : राजस्थान में चुनाव पास है. राजस्थान कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी को भूल जाएं तो सीएम अशोक गहलोत एक के बाद एक लोक लुभावन घोषणाएं कर रहे हैं. पहले नए जिलों की घोषणा और अब फ्री राशन.

अन्नपूर्णा फूड पैकेज योजना के तहत हर महीने 392 करोड़ रुपए खर्च होंगे. जिसका फायदा राज्य के 1.06 करोड़ परिवारों को मिलेगा. ये योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA)के दायरे में होगी .

योजना के तहत गरीब परिवारों को एक फूड पैकेट मिलेगा. इस पैकेज में एक-एक किलो के चना दाल, चीनी, नमक,100-100 ग्राम मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, 50 ग्राम हल्दी पाउडर और एक लीटर खाद्य तेल दिया जाएगा. एक पैकेट की लागत 370 रुपए बैठेगी. योजना का लाभ उठाने के लिए 24 अप्रैल से मंहगाई राहत शिविर लगेगा जहां रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है.

इस योजना में सहकारिता विभाग के अंतर्गत आने वाला कॉनफैड की तरफ से सामग्री खरीद कर पैकेट तैयार करके, उचित मूल्यों की दुकानों (एफपीएस) को दी जाएगी. इनका वितरण एफपीएस शॉप (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग) पर होगा, जिसपर सहकारिता विभाग नजर रखेगा.

एक अन्‍य फैसले में गहलोत ने जयपुर में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग (आरआईएएल) के लिए 421 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। इस राशि में 180 करोड़ रुपए से भवन निर्माण, 145 करोड़ रुपए से विभिन्न नवाचार एवं अनुसंधान केन्द्रों/स्कूलों की स्थापना सहित विभिन्न कार्य किए जाएंगे।

ये है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया (How to Apply In Annapurna Food Packet Yojana)

राजस्थान के हर जिले में 24 अप्रैल, 2023 को मंहगाई राहत शिविर लगेगा. जहां सभी गरीब नागरिकों एंव परिवारों को पहुंचना होगा. यहां एक फार्म दिया जाएगा जिसे भर कर मांगे गए दस्तावेज के साथ इस फार्म को जमा कराना होगा. जिसकी आपको एक रसीद भी मिलेगी. रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको सुविधा मिलने लगेगी.