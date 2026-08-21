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‘हम तो वंदे मातरम गा ही रहे थे, अचानक क्या हो गया है? विवाद पर अशोक गहलोत का तंज

Rajasthan News: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने स्कूलों को लेकर जारी निर्देश और वंदे मातरम के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा है. गहलोत ने कहा कि स्कूलों में मीडिया के प्रवेश से जुड़ा नियम वापस लिया जाना चाहिए. वहीं वंदे मातरम को लेकर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस पहले से ही राष्ट्रगीत का सम्मान करती और गाती रही है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 21, 2026, 12:56 PM IST | Updated:Aug 21, 2026, 12:56 PM IST
‘हम तो वंदे मातरम गा ही रहे थे, अचानक क्या हो गया है? विवाद पर अशोक गहलोत का तंज
Image Credit: Rajasthan News

Ashok Gehlot: राजस्थान में स्कूलों को लेकर जारी नए निर्देश और वंदे मातरम को लेकर चल रहे विवाद के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने सरकार पर निशाना साधा है. गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर स्कूलों में मीडिया के प्रवेश से जुड़े निर्देश को वापस लेने की मांग की. उन्होंने कहा कि स्कूलों में मीडिया के जाने पर रोक लगाने वाला नियम सरकार को वापस लेना चाहिए.

गहलोत ने अपने बयान में कहा कि अगर स्कूलों में किसी तरह की व्यवस्था या गतिविधियों की वास्तविक स्थिति सामने लानी है तो मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है. ऐसे में मीडिया के प्रवेश को लेकर पाबंदी लगाने से कई सवाल खड़े होते हैं.

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स्कूलों में मीडिया की एंट्री पर सवाल

अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार को स्कूलों से जुड़े इस नियम पर दोबारा विचार करना चाहिए. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ‘नो मीडिया’ जैसी व्यवस्था ठीक नहीं है. उनका कहना है कि स्कूलों में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने में मीडिया की अहम भूमिका रहती है.

यह मुद्दा ऐसे समय में सामने आया है, जब राजस्थान में स्कूलों की व्यवस्थाओं और वहां की स्थिति को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज है. गहलोत ने सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है.

वंदे मातरम को लेकर भी साधा निशाना

वंदे मातरम को लेकर चल रहे विवाद पर भी गहलोत ने सरकार पर हमला बोला. उन्होंने सवाल उठाया कि अचानक वंदे मातरम को लेकर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है. गहलोत ने कहा कि कांग्रेस पहले से ही वंदे मातरम गाती रही है और इसका सम्मान करती है.

उन्होंने सरकार के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि ‘अचानक क्या हो गया है कि वंदे मातरम गाने की बात करने लगे.’ गहलोत ने यह भी सवाल उठाया कि जो लोग आज वंदे मातरम को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उनका इससे क्या संबंध है.

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RSS और तिरंगे को लेकर भी सवाल

वंदे मातरम के मुद्दे पर गहलोत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS को लेकर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने पूछा कि अगर आज वंदे मातरम को लेकर इतना जोर दिया जा रहा है तो पहले RSS मुख्यालय में इसे लेकर क्या स्थिति थी. इसी दौरान उन्होंने तिरंगे को लेकर भी सवाल उठाते हुए सरकार और भाजपा के पुराने रुख पर निशाना साधा.

गहलोत का कहना है कि वंदे मातरम को लेकर किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए. उन्होंने इस मुद्दे को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए और कहा कि जनता के सामने वास्तविक मुद्दों पर बहस होनी चाहिए.

UCC पर भी गहलोत ने सरकार को घेरा

अशोक गहलोत ने राजस्थान में UCC यानी समान नागरिक संहिता को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि राज्य में इसे सार्वजनिक तौर पर लाने की बात हो रही है और अब इस पर आगे क्या बहस होती है, यह देखना होगा. गहलोत ने सरकार से उसकी मंशा स्पष्ट करने की बात कही. उनका कहना है कि ऐसे मुद्दों पर सरकार को अपना पक्ष साफ तौर पर जनता के सामने रखना चाहिए.

बयान के बाद फिर गरमाई सियासत

स्कूलों में मीडिया की एंट्री, वंदे मातरम और UCC जैसे मुद्दों को लेकर अशोक गहलोत के बयान के बाद राजस्थान की सियासत में बहस तेज होने के आसार हैं. गहलोत ने एक साथ कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है.

फिलहाल स्कूलों में मीडिया के प्रवेश को लेकर जारी निर्देश और वंदे मातरम को लेकर राजनीतिक बयानबाजी लगातार चर्चा में है. गहलोत के बयान ने इन दोनों मुद्दों को लेकर कांग्रेस और सरकार के बीच चल रही सियासी खींचतान को और बढ़ा दिया है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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