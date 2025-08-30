किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल पर अशोक गहलोत का बड़ा आरोप, बोले- दोनों पहले एक ही साथ...

Rajasthan News: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में शनिवार को मीडिया से बातचीत करते हुए भजनलाल सरकार, विपक्षी नेता हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा पर जमकर निशाना साधा.
अशोक गहलोत ने राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा-2021 को रद्द करने के फैसले पर सरकार की भूमिका को "दोहरे चरित्र" का उदाहरण बताया और इसे युवाओं के साथ धोखा करार दिया.
गहलोत ने कहा कि जब कोर्ट ने सरकार से भर्ती मामले में निर्णय लेने को कहा तब सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया. बल्कि कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब जब कोर्ट ने भर्ती रद्द की, तो सरकार इसका स्वागत कर रही है, जो उनके अनुसार "दोहरे रवैये" का प्रमाण है.
सरकार ने पेपर लीक करने वालों को बचाने के लिए निर्णय नहीं लिया और अब कोर्ट के फैसले की आड़ ले रही है. पूर्व CM अशोक गहलोत ने इस मामले की गहन जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की. साथ ही भजनलाल सरकार को सुझाव दिया कि राजस्थान हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जनहित में अपील करें और पारदर्शिता बरतें.
रीट पेपर लीक पर कांग्रेस सरकार की कार्रवाई का जिक्र
अशोक गहलोत ने अपनी पिछली सरकार के कार्यकाल में रीट परीक्षा पेपर लीक के मामले की याद दिलाते हुए कहा कि उस समय SOG से जांच कराई गई. परीक्षा रद्द कर दोबारा आयोजित की गई और 50,000 पदों पर भर्ती कर युवाओं को न्याय दिलाया गया. हमने सख्त कानून बनाए, जिनमें 10 करोड़ की पेनल्टी, आजीवन कारावास और संपत्ति कुर्क जैसे प्रावधान शामिल थे.
बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा पर गहलोत का आरोप
अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा दोनों ने मिलकर उनकी कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश रची थी. उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने हेलिकॉप्टर से पूरे राजस्थान में घूम-घूमकर यह कोशिश की थी, लेकिन सरकार बच गई, जो उनके अनुसार बड़ी उपलब्धि थी.
