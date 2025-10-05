कफ सिरप से बच्चों की मौत पर सरकार दे जवाब- पूर्व CM गहलोत

Jaipur News: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एसएमएस अस्पताल पहुंचकर ICU में भर्ती पूर्व मंत्री भरत सिंह कुंदनपुर की कुशलक्षेम जानी. गहलोत ने कुंदनपुर के स्वास्थ्य की जानकारी ली और डॉक्टरों को बेहतर निगरानी व उपचार के निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि वे इससे पहले भी कुंदनपुर से मिलने आए थे और अब उनकी हालत पहले से बेहतर है. गहलोत ने विश्वास जताया कि भरत सिंह जल्द पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौटेंगे. अस्पताल प्रशासन को भी उन्होंने हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने को कहा. इसी दौरान उन्होंने कहा कि कफ सिरप से चार बच्चों की मौत को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए.

गहलोत ने कहा कि सीकर, भरतपुर सहित कई जिलों से बच्चों की मौत की खबरें आ रही हैं, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. उन्होंने कहा कि जब राजस्थान को स्वास्थ्य सेवाओं में देश का नंबर वन राज्य माना जाता है, तब ऐसी घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि हमने जनता को 25 लाख रुपये तक का बीमा, फ्री दवा, ऑपरेशन और सीटी स्कैन जैसी सुविधाएं दीं. यह दुनिया में अनोखी पहल थी, जिसे भारत सरकार को भी अपनाना चाहिए.

गहलोत ने कफ सिरप मामले की जांच पर जोर देते हुए कहा कि यदि संबंधित कंपनी अगर ब्लैकलिस्ट हो, तो उसे टेंडर क्यों दिया गया? यदि कंपनी के सैंपल पहले फेल हुए थे तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उन्होंने कहा कि यह अत्यंत संवेदनशील मामला है, चिकित्सा मंत्री को जवाब देना चाहिए और एजेंसियों को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए. गहलोत ने कहा कि अगर सिरप में गड़बड़ी पाई गई है तो तत्काल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.

