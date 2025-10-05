Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

कफ सिरप से बच्चों की मौत पर सरकार दे जवाब- पूर्व CM गहलोत

Jaipur News:  पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एसएमएस अस्पताल पहुंचे और ICU में भर्ती पूर्व मंत्री भरत सिंह कुंदनपुर से मुलाकात की. साथ ही कफ सिरप से चार बच्चों की मौत को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Avaj panchal
Published: Oct 05, 2025, 04:32 PM IST | Updated: Oct 05, 2025, 04:32 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में बारिश का दौर जारी, इन जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में बारिश का दौर जारी, इन जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का वो मंदिर जहां पर बालू के रेत से बने महादेव!
7 Photos
Tonk News

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का वो मंदिर जहां पर बालू के रेत से बने महादेव!

अब बस में भी मिलेगा हवाई सफर जैसा अनुभव! राजस्थान रोडवेज ने शुरू की सुपर लक्जरी बसें
7 Photos
CM Bhajanlal Sharma

अब बस में भी मिलेगा हवाई सफर जैसा अनुभव! राजस्थान रोडवेज ने शुरू की सुपर लक्जरी बसें

कम बजट में चाहिए शानदार वेकेशन? राजस्थान की ये जगह है परफेक्ट, हर कोना बन जाएगा फोटो-फ्रेम
7 Photos
Rajasthan Places To Visit

कम बजट में चाहिए शानदार वेकेशन? राजस्थान की ये जगह है परफेक्ट, हर कोना बन जाएगा फोटो-फ्रेम

कफ सिरप से बच्चों की मौत पर सरकार दे जवाब- पूर्व CM गहलोत

Jaipur News: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एसएमएस अस्पताल पहुंचकर ICU में भर्ती पूर्व मंत्री भरत सिंह कुंदनपुर की कुशलक्षेम जानी. गहलोत ने कुंदनपुर के स्वास्थ्य की जानकारी ली और डॉक्टरों को बेहतर निगरानी व उपचार के निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि वे इससे पहले भी कुंदनपुर से मिलने आए थे और अब उनकी हालत पहले से बेहतर है. गहलोत ने विश्वास जताया कि भरत सिंह जल्द पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौटेंगे. अस्पताल प्रशासन को भी उन्होंने हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने को कहा. इसी दौरान उन्होंने कहा कि कफ सिरप से चार बच्चों की मौत को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए.

गहलोत ने कहा कि सीकर, भरतपुर सहित कई जिलों से बच्चों की मौत की खबरें आ रही हैं, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. उन्होंने कहा कि जब राजस्थान को स्वास्थ्य सेवाओं में देश का नंबर वन राज्य माना जाता है, तब ऐसी घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि हमने जनता को 25 लाख रुपये तक का बीमा, फ्री दवा, ऑपरेशन और सीटी स्कैन जैसी सुविधाएं दीं. यह दुनिया में अनोखी पहल थी, जिसे भारत सरकार को भी अपनाना चाहिए.

गहलोत ने कफ सिरप मामले की जांच पर जोर देते हुए कहा कि यदि संबंधित कंपनी अगर ब्लैकलिस्ट हो, तो उसे टेंडर क्यों दिया गया? यदि कंपनी के सैंपल पहले फेल हुए थे तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उन्होंने कहा कि यह अत्यंत संवेदनशील मामला है, चिकित्सा मंत्री को जवाब देना चाहिए और एजेंसियों को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए. गहलोत ने कहा कि अगर सिरप में गड़बड़ी पाई गई है तो तत्काल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news