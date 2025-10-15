जैसलमेर हादसे में पर बोले गहलोत कहा- जांच इस बात की हो की बस में आग कैसे लगी ?

Jaisalmer news : जैसलमेर हादसे पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि ये बेहद दुखद है. जांच इस बात पर केंद्रित होनी चाहिए कि बस में आग कैसे लगी. मैंने सुना है कि बस 10 दिन पहले लाई गई थी.

पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि संभावित तकनीकी खराबी के बारे में सवाल उठते हैं. इस समय ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए. यह पता लगाने के लिए कि यह घटना कैसे हुई कंपनी के पास शिकायत दर्ज की जानी चाहिए..खासकर जब बस किसी दुर्घटना में शामिल नहीं थी. पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मैंने ये भी सुना है कि आग लगने पर दरवाजे अपने आप बंद हो गए होंगे, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है सरकार को पूरी जाँच शुरू करनी चाहिए.

आपको बता दें कि जोधपुर जिले के बालेसर क्षेत्र के लवारन गांव निवासी सेना के जवान महेंद्र मेघवाल का पूरा परिवार खत्म हो गया. महेंद्र अपनी पत्नी पार्वती, दो बेटियों खुशबू और दिक्षा, तथा बेटे शौर्य के साथ छुट्टियों पर गांव लौट रहे थे. लेकिन रास्ते में बस में लगी आग ने सबकुछ खत्म कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

आपको बता दें कि जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक निजी बस में मंगलवार को अचानक आग लग गई थी, हादसा जैसलमेर के पास वार म्यूजियम क्षेत्र में हुआ, जिससे बस में सवार 21 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. शवों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट होंगे.

महात्मा गांधी अस्पताल के अधीक्षक फतेह सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक संभावत: 24 घंटे में यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. घायलों में से 15 लोग यहां आए थे. तीन को आते ही आईसीयू में वेंटिलेटर पर लिया गया है. दो को अब और वेंटीलेटर लिया गया है. 15 में से 5 वेंटिलेटर पर है. 10 में से तीन चार मरीज ठीक है. उन्हें जल्द स्वस्थ होकर घर भेजा जाएगा. बाकी की स्थिति गंभीर है. 10 घंटे बाद अधिक समस्या होती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaisalmer Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-