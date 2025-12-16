Zee Rajasthan
National Herald case : कोर्ट ने ईडी चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया, गहलोत बोले- सत्य की जीत

National Herald case : राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लिखा कि कोर्ट ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की शिकायत को खारिज कर ये स्पष्ट कर दिया है कि इसमें मनी लॉंड्रिंग का कोई मामला ही नहीं बनता है.

Published: Dec 16, 2025, 03:00 PM IST | Updated: Dec 16, 2025, 03:09 PM IST

National Herald case : कोर्ट ने ईडी चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया, गहलोत बोले- सत्य की जीत

Ashok Gehlot On National Herald case : नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और 5 अन्य के खिलाफ ई़डी के मनी लॉंड्रिंग केस का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है. जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा की ये सत्य की जीत है.

कोर्ट ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की शिकायत को खारिज कर ये स्पष्ट कर दिया है कि इसमें मनी लॉंड्रिंग का कोई मामला ही नहीं बनता है. गहलोत ने लिखा कि- हम शुरू से ही कहते आ रहे थे कि यह मोदी सरकार द्वारा गढ़ा गया, एक झूठा और मनगढ़ंत मामला है, जिसका मकसद सिर्फ गांधी परिवार की छवि खराब करना है. इसीलिए कुछ दिन पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई, क्योंकि चार्जशीट दाखिल करने के बाद से ही उसे पता था कि इस मामले में कोई दम नहीं है.

पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा कि सत्ता के अहंकार पर सत्य की भारी जीत. नेशनल हेराल्ड मामले में राउज़ एवेन्यू कोर्ट का फैसला मोदी सरकार के षड्यंत्रों पर करारा तमाचा है. कोर्ट ने श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री

@RahulGandhi जी के खिलाफ ED की शिकायत खारिज कर यह साबित कर दिया है कि यह केस केवल राजनीतिक द्वेष से बनाया गया था. मोदी सरकार ने एजेंसियों का दुरुपयोग कर गांधी परिवार को फंसाने का जो कुचक्र रचा था, वह आज ध्वस्त हो गया.

कोर्ट के शिकायत खारिज करने के बाद से सोशल मीडिया साइट्स पर अपडेट

