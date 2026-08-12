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OBC आयोग रिपोर्ट को छिपाकर कर रखा गया है - अशोक गहलोत

Rajasthan Politics : ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर पूर्व सीएम ने राजस्थान सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि रिपोर्ट को छिपाकर रखा गया है, किसी को इसकी जानकारी नहीं है. 

Pragati Pant
Edited By Pragati Pant
Reported By Ashutosh Sharma
Published:Aug 12, 2026, 10:15 AM IST | Updated:Aug 12, 2026, 10:15 AM IST
OBC आयोग रिपोर्ट को छिपाकर कर रखा गया है - अशोक गहलोत
Image Credit: AI

Ashok Gehlot : अशोक गहलोत ने कहा कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सरकार ने छिपाकर कर रखी है. जातिगत आंकड़ों और ओबीसी की वास्तविक संख्या को सार्वजनिक करने की मांग करते हुए, गहलोत ने कहा कि रिपोर्ट को दबाकर रखने के बजाय सरकार को इसे सामने लाना चाहिए.

परिसीमन को बताया 'खतरनाक खेल'

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केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन को लेकर कांग्रेस नेता ने गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार परिसीमन के नाम पर "खतरनाक खेल" खेल रही है. असम का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां परिसीमन को एकतरफा तरीके से लागू किया गया. उन्होंने आशंका जताई कि अगर यही प्रक्रिया पूरे देश में लागू हुई तो भविष्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है. उन्होंने चीन, रूस और उत्तर कोरिया का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत में ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए जहां चुनाव और लोकतांत्रिक संस्थाएं केवल औपचारिकता बनकर रह जाएं.

नई पीढ़ी अब जाग रही है , लोकतंत्र को आसानी से खत्म नहीं होने देगी - गहलोत

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए राहुल गांधी, विपक्षी दलों, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं, युवाओं और आम जनता को आवाज उठानी होगी. गहलोत ने कहा कि हाल के छात्र आंदोलनों और राहुल गांधी के समर्थन में युवाओं के सड़कों पर उतरने से उन्हें नई उम्मीद जगी है. उन्होंने कहा कि देशभर में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं-कार्यकर्ताओं ने भी आंदोलन किए हैं. उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी अब जाग रही है और लोकतंत्र को आसानी से खत्म नहीं होने देगी. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में युवाओं में जो जागरूकता पैदा हो रही है, उसका आने वाले समय में असर दिखाई देगा.

मौजूदा सरकार के खिलाफ है लोगों में नाराजगी- गहलोत

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया कि प्रदेश में मौजूदा सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी बढ़ रही है और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनना शुरू हो गया है. उन्होंने कहा कि आमतौर पर चुनाव से डेढ़-दो साल पहले राजनीतिक माहौल बनता है, लेकिन इस बार सरकार बनने के महज कुछ महीने बाद ही लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी दिखाई देने लगी है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की भाजपा सरकार "नाकारा और निकम्मी" साबित हो रही है और भ्रष्टाचार के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. गहलोत ने कहा कि गांवों से लेकर जिलों तक लोगों के व्यक्तिगत और विकास से जुड़े काम नहीं हो रहे हैं. बिना पैसे दिए काम नहीं होने की शिकायतें सामने आ रही हैं. उन्होंने दावा किया कि अब लोगों की आवाज भी निकलने लगी है कि मौजूदा सरकार किसी काम की नहीं है और यही माहौल आगे कांग्रेस के लिए राजनीतिक फायदा लेकर आएगा.

प्रधानमंत्री और मंत्री तक संसद में नहीं आ रहे हैं - गहलोत
गहलोत ने संसद की कार्यप्रणाली को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में ऐसा दौर देखा है, जब मंत्री प्रश्नकाल में जवाब देने के लिए समय पर सदन में पहुंचने को लेकर गंभीर रहते थे. अगर कोई मंत्री कुछ देर भी लेट हो जाता था तो दौड़कर सदन में पहुंचता था. उन्होंने आरोप लगाया कि आज प्रधानमंत्री और मंत्री तक संसद में नहीं आ रहे हैं और प्रश्नकाल प्रभावित हो रहा है. उन्होंने इसे लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए चिंता का विषय बताया.

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प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल की जिम्मेदारी संभाल रही है. टीवी और डिजिटल मीडिया में 15 साल से ज्यादा का अनुभव हैं. इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी काम कर चुकी हैं. Pragati.Pant@india.com ईमेल के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप एक्स (https://x.com/zeerajasthan_) और फेसबुक पर (https://www.facebook.com/ZeeRajasthanNews) पर क्लिक कर सकते हैं.
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