राजस्थान में नए यूजर चार्ज पर 247 मंडियों में हड़ताल, गहलोत ने भजनलाल सरकार को घेरा

Rajasthan News : राजस्थान की भाजपा सरकार ने एक आदेश के निकालकर मंडी और उप-मंडी यार्ड में गैर-अधिसूचित कृषि उपज और खाद्य पदार्थों पर प्रति 100 रुपए के लेन-देन पर 50 पैसे यूजर चार्ज देना होगा. रोज काम आने वाले दाल, चावल, आटा, मैदा, सूजी, तिलहन, खाद्य तेल, नमक और ड्राई फ्रूट्स इसके दायरे में आएंगे जिससे खाद्य पदार्थों के व्यापारियों एवं ग्राहक दोनों पर ही आर्थिक भार बढ़ेगा.

इसके विरोध में प्रदेश की 247 खाद्य पदार्थ मंडियां हड़ताल पर हैं. इससे व्यापारियों को घाटा हो रहा है एवं आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. राज्य सरकार को अविलंब इन व्यापारियों से बात कर इसका समाधान निकालना चाहिए.

क्या है पूरा मामला

दरअसल कृषि उपज मंडियों में व्यापारियों पर सरकार ने नया यूजर चार्ज लागू किया है. यानि की टैक्स मंडी परिसर के अंदर बेचे जाने वाले हर खाद्य उत्पाद पर लागू है. हालांकि मंडी परिसर के बाहर व्यापार करने पर शुल्क से पूरी तरह की छूट दी गयी है.

Trending Now

इस यूजर चार्ज का विरोध हो रहा है. व्यापारियों का कहना है कि मंडी के अंदर वस्तु खरीदने पर 100 रुपए पर 50 पैसे अधिक देना होगा. शक्कर को छोड़कर ज्यादातर खाद्य पदार्थों पर यूजर चार्य लागू होगा. जो किसान अपनी उपज बेचने मंडी में आते हैं और उसी दौरान घर की खाद्य सामग्री यहां से लेकर जाते है, उनके लिए ये यूजर चार्ज अतिरिक्त बोझ जैसा होगा.