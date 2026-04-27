/सचिन पायलट की दोनों टांगे कांग्रेस में हैं..और बंगाल में BJP जीती तो ये चुनाव आयोग की जीत होगी- गहलोत के दो बड़े बयान

Rajasthan Politics : ज्यादा दिन नहीं हुए , जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट की हाथ मिलाते तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई थी, पूर्व सीएम खुद बोल रहे थे, की फोटो खींच लो…उस बयान को दोनों नेताओं के बीच तनाव कम होने के संकेत की तरह देखा गया , लेकिन एक बार फिर से गहलोत को मानेसर की याद क्यों आ गयी ? चलिए बताते हैं.
Rajasthan Politics : पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर जयपुर लौटे पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच क्लोज फाइट है. वैसे चुनाव में कुछ भी हो सकता है.
बंगाल में बीजेपी जीती तो चुनाव आयोग की जीत- गहलोत
गहलोत ने कहा कि अगर बंगाल में बीजेपी जीतती है, तो ये बीजेपी की नहीं, बल्कि चुनाव आयोग की जीत होगी. बीजेपी ने केंद्र की पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह सरकार और राजस्थान में मेरी सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा था.
सचिन पायलट पर गहलोत का बड़ा बयान
पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बारे में अशोक गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट अब पूरी तरह से कांग्रेस के साथ हैं. मुझे उम्मीद है कि अब वह कभी कांग्रेस छोड़ने के बारे में नहीं सोचेंगे. उनकी दोनों टांगें अब कांग्रेस में हैं और आगे भी रहेंगी.
बीजेपी पर गुमराह करने का आरोप
गहलोत ने कहा कि बीजेपी ने पहले उन्हें गुमराह करने का काम किया था. आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के बीजेपी में विलय को मंजूरी मिलने पर गहलोत ने कहा, उपसभापति को इस बारे में नियमों के मुताबिक ही फैसला लेना चाहिए. विपक्ष के एतराज को भी सुनना चाहिए. हमने भी दो बार बीएसपी के विधायकों का विलय अपनी पार्टी में कराया था. लेकिन हर बार नियमों और औपचारिकताओं का पालन कराया गया था.
टोंक का विधायक बहुरूपिया है- राधा मोहन दास अग्रवाल
दरअसल टोंक में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा था कि आज एक बहुरूपिया टोंक का विधायक बन गया है. वो टोंक का निवासी नहीं है और वो राजस्थान का निवासी भी नहीं है. इसी पर अपनी बात रखते हुए पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने ये बात कही.
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