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स्कूलों में मीडिया प्रवेश की परमिशन पर गहलोत ने उठाए सवाल, पूछा- मुख्यमंत्री से चर्चा हुई?

Rajasthan School News: राजस्थान के स्कूलों में मीडिया के प्रवेश को लेकर जारी आदेश पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाल उठाए हैं. गहलोत ने सरकार से आदेश तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए पूछा कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल से चर्चा की गई थी या नहीं. उन्होंने कहा कि स्कूलों की व्यवस्था, सुविधाओं और बच्चों की पढ़ाई सुधारने पर ध्यान देने की जरूरत है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 18, 2026, 02:15 PM IST | Updated:Aug 18, 2026, 02:15 PM IST
स्कूलों में मीडिया प्रवेश की परमिशन पर गहलोत ने उठाए सवाल, पूछा- मुख्यमंत्री से चर्चा हुई?
Image Credit: Media Entry in Schools

Media Entry in Schools: राजस्थान के स्कूलों में मीडिया के प्रवेश को लेकर जारी आदेश पर सियासत गरमा गई है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले में सरकार पर निशाना साधते हुए आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग की है. गहलोत ने कहा कि स्कूलों में मीडिया को प्रवेश के लिए अनुमति लेने की व्यवस्था करना उचित नहीं है. गहलोत के मुताबिक, स्कूलों में मीडिया की आवाजाही पर इस तरह की पाबंदी लगाने से पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े होते हैं. उन्होंने सरकार से इस फैसले को लेकर जवाब भी मांगा है.


'मीडिया को परमिशन लेना, यह मजाक बना रखा है'
अशोक गहलोत ने कहा कि स्कूलों में मीडिया के प्रवेश के लिए पहले से अनुमति लेना जरूरी किया जाना सही नहीं है. उन्होंने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि मीडिया को स्कूलों में जाने के लिए परमिशन की जरूरत क्यों होनी चाहिए. गहलोत का कहना है कि स्कूलों की व्यवस्था और वहां बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं से जुड़े मुद्दे सामने लाने में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है. ऐसे में मीडिया के प्रवेश को लेकर नियम सख्त करने से स्कूलों में होने वाली गतिविधियों की जानकारी बाहर आने में परेशानी हो सकती है.

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'क्या मुख्यमंत्री से चर्चा हुई?'
पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार के फैसले की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए. गहलोत ने पूछा कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले क्या मुख्यमंत्री से इस संबंध में चर्चा की गई थी? उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या आदेश जारी करने से पहले मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों से सलाह ली गई थी. गहलोत के इन सवालों के बाद स्कूलों में मीडिया प्रवेश के नियम को लेकर राजनीतिक बहस तेज होने के आसार हैं. हालांकि, सरकार की ओर से इस बयान पर जवाब सामने आना बाकी है.


शिक्षा व्यवस्था सुधारने पर ध्यान देने की जरूरत
गहलोत ने कहा कि सरकार को मीडिया की एंट्री रोकने के बजाय शिक्षा व्यवस्था में सुधार पर ध्यान देना चाहिए. उनके मुताबिक, आम आदमी की सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि स्कूलों में अच्छी सुविधाएं हों और बच्चों की पढ़ाई बेहतर तरीके से हो. उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की जरूरत बताते हुए कहा कि सरकार को स्कूलों की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए. स्कूलों में पढ़ाई का स्तर, जरूरी सुविधाएं और बच्चों के लिए बेहतर माहौल जैसे मुद्दे प्राथमिकता में होने चाहिए.


'शिक्षा विभाग की स्थिति पहले से खराब'
पूर्व मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग की मौजूदा स्थिति पर भी सवाल उठाया. गहलोत ने कहा कि शिक्षा विभाग की स्थिति पहले से ही खराब है और ऐसे समय में सरकार को व्यवस्था सुधारने पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि अब मीडिया की आवाज को भी रोकने की कोशिश की जा रही है. गहलोत का कहना है कि मीडिया को स्कूलों तक पहुंचने से रोकने या उसके लिए अतिरिक्त अनुमति की व्यवस्था करने से पारदर्शिता प्रभावित हो सकती है. फिलहाल स्कूलों में मीडिया प्रवेश को लेकर सरकार के आदेश पर पूर्व मुख्यमंत्री की आपत्ति के बाद मामला राजनीतिक बहस का विषय बन गया है. गहलोत ने सरकार से आदेश वापस लेने की मांग की है, जबकि इस मुद्दे पर सरकार की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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