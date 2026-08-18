/स्कूलों में मीडिया प्रवेश की परमिशन पर गहलोत ने उठाए सवाल, पूछा- मुख्यमंत्री से चर्चा हुई?

Media Entry in Schools: राजस्थान के स्कूलों में मीडिया के प्रवेश को लेकर जारी आदेश पर सियासत गरमा गई है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले में सरकार पर निशाना साधते हुए आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग की है. गहलोत ने कहा कि स्कूलों में मीडिया को प्रवेश के लिए अनुमति लेने की व्यवस्था करना उचित नहीं है. गहलोत के मुताबिक, स्कूलों में मीडिया की आवाजाही पर इस तरह की पाबंदी लगाने से पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े होते हैं. उन्होंने सरकार से इस फैसले को लेकर जवाब भी मांगा है.



'मीडिया को परमिशन लेना, यह मजाक बना रखा है'

अशोक गहलोत ने कहा कि स्कूलों में मीडिया के प्रवेश के लिए पहले से अनुमति लेना जरूरी किया जाना सही नहीं है. उन्होंने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि मीडिया को स्कूलों में जाने के लिए परमिशन की जरूरत क्यों होनी चाहिए. गहलोत का कहना है कि स्कूलों की व्यवस्था और वहां बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं से जुड़े मुद्दे सामने लाने में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है. ऐसे में मीडिया के प्रवेश को लेकर नियम सख्त करने से स्कूलों में होने वाली गतिविधियों की जानकारी बाहर आने में परेशानी हो सकती है.

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'क्या मुख्यमंत्री से चर्चा हुई?'

पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार के फैसले की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए. गहलोत ने पूछा कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले क्या मुख्यमंत्री से इस संबंध में चर्चा की गई थी? उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या आदेश जारी करने से पहले मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों से सलाह ली गई थी. गहलोत के इन सवालों के बाद स्कूलों में मीडिया प्रवेश के नियम को लेकर राजनीतिक बहस तेज होने के आसार हैं. हालांकि, सरकार की ओर से इस बयान पर जवाब सामने आना बाकी है.



शिक्षा व्यवस्था सुधारने पर ध्यान देने की जरूरत

गहलोत ने कहा कि सरकार को मीडिया की एंट्री रोकने के बजाय शिक्षा व्यवस्था में सुधार पर ध्यान देना चाहिए. उनके मुताबिक, आम आदमी की सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि स्कूलों में अच्छी सुविधाएं हों और बच्चों की पढ़ाई बेहतर तरीके से हो. उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की जरूरत बताते हुए कहा कि सरकार को स्कूलों की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए. स्कूलों में पढ़ाई का स्तर, जरूरी सुविधाएं और बच्चों के लिए बेहतर माहौल जैसे मुद्दे प्राथमिकता में होने चाहिए.