अंता कांग्रेस जीतेगी, राजस्थान सरकार की आंखे खुलेंगी- अशोक गहलोत

Anta Assembly by Election : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा की अंता चुनाव में घमासान होगा.कांग्रेस चुनाव जीतेगी, कांग्रेस से अनुभवी व्यक्ति को चुनाव लड़ रहे है.
Rajasthan Politics : अशोक गहलोत ने कहा कि हम चुनाव जीतेंगे तो सरकार की आंखें खुलेगी, राजस्थान में अंधेरा छाया हुआ है. विकास नहीं हो रहा है.
गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार में जो योजनाएं थी, उन को कमज़ोर किया जा रहा है, प्रदेश में कानून व्यवस्था सहित नहीं है. सरकार नाम की चीज प्रदेश में नहीं है.
पूर्व सीएम ने कहा कि जनता इस पर अंता चुनाव में मोहर लगाएगी तो सरकार की आंखें खुलेगी. फिर सरकार ज्यादा गंभीर तरीके से काम करेगी.
गहलोत ने कहा गुड गवर्नेंस होना आवश्यक है सरकार अभी घमंड में चल रही है, ये विपक्ष को कुछ नहीं मानते , विपक्ष क्या कह रहा है. इसको लेकर इनका ध्यान नहीं है गंभीरता तब आएगी जब इनको झटका लगेगा.
इससे पहले कांग्रेस संगठन सृजन अभियान और दिल्ली में मैराथन बैठकों के दौर पर बोलते हुए पूर्व सीएम ने कहा था कि सिफारिश नहीं चलेगी. अशोक गहलोत ने नेताओं को नसीहत दी की सिफारिश या दबाव डालकर जिलाध्यक्ष नहीं बनाये जाएं. पढ़े पूरी खबर
अंता सीट पर चुनावी जीत हार का गणित
वर्ष 2008 चुनाव
वर्ष 2008 में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया के सिर जीत का सेहरा बंधा. भाया ने 97160 वोटों के साथ 58.09 प्रतिशत वोट हासिल किए. वहीं प्रभुलाल सैनी ने 63097 वोट हासिल किए जो 37.73 प्रतिशत थे. कांग्रेस व बीजेपी के बीच वोटों का अंतर 34 हजार 73 रहा.
वर्ष 2013
बीजेपी के प्रभुलाल सैनी ने कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को पटखनी दी. सैनी ने 69,960 वोट मिले जो कुल वोटों के 48.84 प्रतिशत थे. वहीं कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को 66,561 वोटों के साथ 46.47 प्रतिशत वोट मिले.दोनों में हार-जीत का अंतर महज 3399 वोट रहा.
वर्ष 2018
कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया इन चुनावों में एक बार फिर विजयश्री हासिल की. प्रमोद भाया को 97160 वोट मिले, जो 58.09 प्रतिशत थे. वहीं बीजेपी के प्रभुलाल सैनी को 63097 वोट मिले, जो महज 37.73 प्रतिशत थे. दोनों के बीच हार जीत का अंतर 34 हजार से ज्यादा का रहा.
वर्ष 2023
पिछली बार हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कंवरलाल मीणा ने बाजी मारी, उन्होंने 87390 वोट के साथ 49.64 प्रतिशत वोट हासिल किए. वहीं कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को 81529 वोट मिले जो 46.31 प्रतिशत थे. दोनों के बीच हार-जीत का अंतर महज 5 हजार 861 वोट का रहा.
