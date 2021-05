पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह का निधन, CM गहलोत-सचिन पायलट ने जताया दुख

Jaipur: पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक दल (RLD) के नेता चौधरी अजित सिंह (Chaudhary Ajit Singh) के निधन पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुख जताया है. सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, 'RLD के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह के निधन पर मेरी हार्दिक संवेदना. भगवान इस नुकसान को सहन करने के लिए उनके परिवार के सदस्यों और समर्थकों को शक्ति दें. उनकी आत्मा को शांति मिले.'

My heartfelt condolences on the demise of Chaudhary Ajit Singh ji, Chief of RLD and former Union minister. May God give strength to his family members and supporters to bear this loss. May his soul rest in peace.

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) May 6, 2021