/मानेसर विवाद से मची हलचल, फिर अचानक क्यों थम गई बयानबाजी! क्या सच में खत्म हो गया गहलोत-पायलट विवाद?

Rajasthan Political News: राजस्थान कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बीच लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक खींचतान पर फिलहाल विराम लगता नजर आ रहा है. हाल के दिनों में दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी ने एक बार फिर पार्टी के भीतर पुराने विवादों को सुर्खियों में ला दिया था. खासकर अशोक गहलोत द्वारा मानेसर प्रकरण और कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बन पाने के पीछे कथित साजिश का जिक्र करने के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया था.



गहलोत ने अपने बयानों में सचिन पायलट पर अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से कई सवाल खड़े किए थे. उनके बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं का दौर तेज हो गया था. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि कांग्रेस के भीतर पुराने घाव एक बार फिर ताजा हो रहे हैं.

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पायलट ने भी दिया इशारों में जवाब

अशोक गहलोत के आरोपों के बाद सचिन पायलट ने भी बिना किसी का नाम लिए अपने अंदाज में जवाब दिया. पायलट ने सार्वजनिक मंचों से संगठन और कार्यकर्ताओं की एकजुटता की बात कही, लेकिन उनके बयानों को गहलोत के आरोपों का जवाब माना गया. दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच भी सोशल मीडिया और राजनीतिक मंचों पर बयानबाजी देखने को मिली.



हालांकि इस दौरान दोनों नेताओं ने सीधे टकराव से बचने की कोशिश भी की और अपने-अपने राजनीतिक संदेश देने में कोई कसर नहीं छोड़ी.



अब बदले-बदले नजर आ रहे हैं तेवर

दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिनों तक चली इस सियासी तल्खी के बाद अब दोनों नेताओं के सुर नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं. गहलोत और पायलट खेमे से भी पहले जैसी तीखी बयानबाजी सुनाई नहीं दे रही है. दोनों नेताओं ने हालिया कार्यक्रमों में संयमित भाषा का इस्तेमाल किया है, जिससे यह संकेत मिल रहा है कि फिलहाल विवाद को आगे बढ़ाने की इच्छा किसी भी पक्ष की नहीं है.



राजनीतिक गलियारों में इसे कांग्रेस आलाकमान की रणनीति और पार्टी हित में लिया गया फैसला भी माना जा रहा है. पार्टी आगामी चुनावी चुनौतियों को देखते हुए किसी भी प्रकार के आंतरिक विवाद से बचना चाहती है.



क्या सच में खत्म हो गया विवाद?

हालांकि सवाल अभी भी बरकरार हैं. राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि आखिर अशोक गहलोत ने मानेसर प्रकरण को दोबारा क्यों उठाया और फिर अचानक विवाद को समाप्त करने जैसी बातें क्यों कही? क्या यह केवल एक राजनीतिक संदेश था या फिर पार्टी के भीतर चल रही किसी रणनीति का हिस्सा?



विशेषज्ञों का मानना है कि राजस्थान कांग्रेस में फिलहाल शांति जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन अंदरूनी मतभेद पूरी तरह समाप्त हुए हैं, ऐसा कहना जल्दबाजी होगी.



आगे क्या?

राजस्थान कांग्रेस के लिए गहलोत और पायलट दोनों ही बड़े चेहरे हैं. ऐसे में पार्टी नेतृत्व की कोशिश दोनों नेताओं को साथ लेकर चलने की है. फिलहाल बयानबाजी थमती हुई नजर आ रही है, लेकिन आने वाले समय में राजनीतिक परिस्थितियां किस दिशा में जाती हैं, इस पर सभी की नजर बनी हुई है. यह देखना दिलचस्प होगा कि गहलोत और पायलट के बीच बनी यह सियासी शांति कितने समय तक कायम रह पाती है.

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