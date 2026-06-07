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गहलोत का शेखावत पर बड़ा आरोप, बोले- मानेसर कांड में थे भागीदार, ACB को आज तक नहीं दे पाए वॉइस सैंपल

Rajasthan Politics: कांग्रेस में बदलाव की चर्चाओं के बीच राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर मानेसर कांड का मुद्दा चर्चा में आ गया है. गहलोत ने कहा कि शेखावत ने आज तक एसीबी को वॉइस सैंपल नहीं दिया है.

Edited byAman SinghReported byVishnu Sharma
Published: Jun 07, 2026, 10:17 PM|Updated: Jun 07, 2026, 10:17 PM
गहलोत का शेखावत पर बड़ा आरोप, बोले- मानेसर कांड में थे भागीदार, ACB को आज तक नहीं दे पाए वॉइस सैंपल
Image Credit: Rajasthan Politics

Rajasthan Politics: कांग्रेस में बदलाव की चर्चाओं के बीच राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर मानेसर कांड का मुद्दा चर्चा में आ गया है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों लगातार मानेसर प्रकरण का जिक्र कर रहे हैं. उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर पलटवार करते हुए कहा कि मानेसर कांड में गजेंद्र सिंह शेखावत और अमित शाह भी भागीदार थे. उन्होंने दावा किया कि इस संबंध में धर्मेंद्र प्रधान के घर पर बैठकें होती थीं.

गहलोत ने कहा कि शेखावत ने आज तक एसीबी को वॉइस सैंपल नहीं दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि संजीवनी मामले में भी शेखावत को कोई राहत नहीं मिली है और उन्हें अपने मंत्री पद की चिंता करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि भाजपा नेता बार-बार मानेसर कांड को लेकर कांग्रेस पर तंज कसते हैं, जबकि यह कांग्रेस का आंतरिक मामला है और पार्टी स्वयं इसे सुलझा लेगी.

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25 सितंबर 2022 की घटना पर बोले गहलोत

अशोक गहलोत ने कहा कि 25 सितंबर 2022 की घटना को बार-बार हाईकमान के खिलाफ विद्रोह बताया जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था. राजस्थान कांग्रेस पर इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का हमेशा विश्वास रहा है और आज भी है. गहलोत ने आगे कहा कि 25 सितंबर की घटना किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ हुई थी, जिसका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चल रहा था.

गहलोत ने बिना नाम लिए कहा कि जब यह चर्चा शुरू हुई कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तब पार्टी के कई विधायक एकजुट हो गए. उनका कहना था कि यदि नया मुख्यमंत्री बनाना है, तो उन विधायकों में से किसी को बनाया जाए, जिन्होंने कांग्रेस सरकार को बचाने में भूमिका निभाई थी. अशोक गहलोत ने कहा कि इस घटना को हाईकमान के खिलाफ विद्रोह बताना गलत है. उन्होंने सवाल किया कि यदि वास्तव में हाईकमान के खिलाफ विद्रोह हुआ होता, तो क्या उन्हें बाद में मुख्यमंत्री पद पर बनाए रखा जाता.

सचिन पायलट पर क्या बोले गहलोत

गहलोत ने कहा कि 25 सितंबर की घटना सचिन पायलट के खिलाफ प्रतिक्रिया थी, क्योंकि कई विधायक उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं थे. उन्होंने कहा कि विधायक मानते थे कि मानेसर प्रकरण में पायलट की भूमिका रही थी और इसी कारण विरोध हुआ. उन्होंने कहा कि जब भी कांग्रेस हाईकमान मुख्यमंत्री बदलने का फैसला करता है, तो अधिकांश विधायक नए मुख्यमंत्री के साथ चले जाते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं हुआ.

गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट को भी इस राजनीतिक वास्तविकता को समझना चाहिए. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका पायलट से कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं है. उन्होंने बताया कि वे पायलट परिवार को लंबे समय से जानते हैं और सचिन पायलट को हमेशा परिवार के सदस्य की तरह मानते रहे हैं.

'मीडिया कर रहा है सचिन पायलट को गुमराह'

पूर्व CM अशोक गहलोत ने कहा कि मीडिया और सोशल मीडिया में सचिन पायलट को लेकर लगातार अटकलें लगाई जाती हैं. कभी उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया जाता है, कभी कांग्रेस अध्यक्ष, कभी कार्यकारी अध्यक्ष तो कभी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा होती है. उन्होंने कहा कि इस तरह की खबरें और सोशल मीडिया पोस्ट सचिन पायलट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं. जमीनी हकीकत से दूर बैठकर लोग नई-नई कहानियां गढ़ते रहते हैं, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है.

'गलती स्वीकार करनी चाहिए'

गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट को सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि गलती किसी से भी हो सकती है और उसे स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है. उन्होंने याद दिलाया कि छह महीने पहले बीकानेर में उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि अब मानेसर प्रकरण को भुला देना चाहिए. लेकिन उनकी इस अपील के बाद भी कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई. गहलोत ने आगे कहा कि वह नहीं चाहते कि यह मुद्दा लगातार बना रहे. उनका मानना है कि यदि गलती हुई है तो उसे स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए.

'मैं किसी पद के पीछे नहीं हूं'

अशोक गहलोत ने कहा कि अब वह किसी पद के पीछे नहीं हैं. उन्होंने कहा कि वह तीन बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इससे अधिक संतुष्टि की बात नहीं हो सकती. उन्होंने कहा कि यदि कोई पद खुद चलकर मेरे पास आ जाए, तो अलग बात है, लेकिन मैं किसी पद की दौड़ में नहीं हूं. कौन मुख्यमंत्री बनेगा, यह किसी को नहीं मालूम. गहलोत ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने उन्हें और सचिन पायलट दोनों को बहुत कुछ दिया है. उन्होंने दावा किया कि सचिन पायलट को केंद्रीय मंत्री बनाए जाने में भी उन्होंने सहयोग किया था, लेकिन पायलट ने कभी सार्वजनिक रूप से इसका उल्लेख नहीं किया.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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