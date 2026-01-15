Zee Rajasthan
आज का दिन राजस्थान में लोकतंत्र के लिए काले अध्याय जैसा- अशोक गहलोत

Rajasthan Politics: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सोशल मीडिया X पर एक बयान आया है. जिसमें उन्होंने लिखा कि आज का दिन राजस्थान में लोकतंत्र के लिए एक काले अध्याय जैसा है जिसने भाजपा को बेनकाब कर दिया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 15, 2026, 10:31 PM IST | Updated: Jan 15, 2026, 10:31 PM IST

आज का दिन राजस्थान में लोकतंत्र के लिए काले अध्याय जैसा- अशोक गहलोत

Rajasthan Politics: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सोशल मीडिया X पर एक बयान आया है. जिसमें उन्होंने लिखा कि आज का दिन राजस्थान में लोकतंत्र के लिए एक काले अध्याय जैसा है जिसने भाजपा को बेनकाब कर दिया है. सत्ता के मद में चूर भाजपा सरकार ने प्रशासन का दुरुपयोग कर मतदाता सूचियों में हेराफेरी का जो षड्यंत्र रचा है, वह शर्मनाक है.

SIR प्रक्रिया के अंतिम दिन में एक सुनियोजित साजिश के तहत EROs के माध्यम से BLOs पर दबाव डाला गया कि वे कांग्रेस विचारधारा वाले मतदाताओं के नाम काटें. यहां तक कि फॉर्म-7 में पहले से डेटा भरकर BLOs को थमाया गया, जो सीधे तौर पर निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर हमला है.

कई जगहों पर प्रशासनिक अधिकारियों और BLOs ने इस लोकतंत्र की हत्या में शामिल होने से इंकार किया, तो उन्हें सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने तबादलों की धमकी दी है. भाजपा ने ऐसा दुस्साहस कर जनता और लोकतंत्र का अपमान किया है. मेरे निर्वाचन क्षेत्र सरदारपुरा तक में ऐसा कुप्रयास किया गया है.

मैंने राज्य निर्वाचन आयुक्त नवीन महाजन से फोन पर बात कर इस संबंध में जानकारी दी है एवं त्वरित कार्रवाई की मांग की है. मैं उन अधिकारियों को भी स्पष्ट शब्दों में आगाह करना चाहता हूं, जो भाजपा के दबाव में संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं.

समय बदलते देर नहीं लगती. सरकारें आती-जाती रहेंगी, लेकिन अगर आपने नियम विरुद्ध कार्य किया, तो कानून के दायरे में आपकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी और सख्त कार्रवाई होगी. संवैधानिक मर्यादा का पालन करें, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें. अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भाजपा पर हमला बोला है.


